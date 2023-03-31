Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

Правильные поливы, азотные, фосфатные и калийные удобрения – вот, что любит абрикос, при правильном уходе он даст вам хороший и плодовитый урожай.

Если вы не знаете, на какой год плодоносит абрикос, правильно ухаживайте за деревом и уже через 3 года получите урожай / Pixabay

Весной плодовые деревья вступают в вегетационный период, а садоводы мчатся проводить работы, чтобы через несколько месяцев собрать урожай. Многие сажают абрикос и ждут, что он принесет богатые плоды. Однако бывает, что даже здоровое дерево год за годом не плодоносит. Садоводы задаются вопросом, почему не цветет и не плодоносит абрикос, и пытаются решить проблему. Мы советуем обратить внимание на ряд рекомендаций, которые должны помочь вашему абрикосу давать спелые и вкусные плоды.

Чем подкормить абрикос, чтобы он плодоносил

Порой возникает проблема, когда с абрикоса опадает завязь. Чаще всего это происходит из-за того, что дереву не хватает влаги или же питательных веществ. И тогда дерево пытается выжить, оно избавляется от будущего урожая, поскольку не может его прокормить.

Именно поэтому во время вегетации абрикос нуждается в регулярной поливке. Дерево не должно испытывать недостатка в воде и удобрениях. Причем все нужно делать правильно и лишь в определенные периоды.

видео дня

Первый полив и одновременно подкормку нужно проводить ранней весной, до момента начала цветения дерева. В этот период земля еще хорошо пропитана влагой. Но если зимой практически не было снега, а весной мало дождей, следует полностью промочить водой земляной ком абрикоса. Нужно, чтобы первая подкормка была азотной. Можно использовать мочевину, навозную жижу или коровяк.

Через 2-3 недели после окончания цветения нужно проводить следующий полив и подкормку. Не забывайте, что категорически нельзя поливать плодовые деревья до момента, когда они начали цвести, иначе никакой завязи не будет. Надо промочить почву вглубь на 1,5-2 метра, так как на такую глубину развиваются корни абрикоса. Крайне желательно, чтобы вторая подкормка тоже была азотной.

Примерно через 1 месяц проводят третий полив с подкормкой. Плоды к тому времени станут уже достаточно большими и начнут созревать. И тут уже вносятся все три элемента – фосфорные, калийные и азотные удобрения. Рекомендуют следующий комплекс: мочевина, суперфосфат, а также сернокислый калий.

После сбора урожая, во второй половине лета, нужно еще раз полить и подкормить абрикос. На нем закладываются цветочные почки будущего года, поэтому в данный период дерево особо нуждается в подкормке и влаге. Азотные удобрения использовать уже нельзя, понадобится применить калийные и фосфорные подкормки.

Если год получился слишком засушливым, вам придется поливать абрикос все лето и осени. А к влагозарядному поливу следует перейти уже ближе к зиме.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Абрикос может цвести, но не приносить плоды по нескольким причинам. К примеру, у дерева подопрела корневая система, его плохо подкармливали, полив был неравномерен, не было формирующей обрезки или оптимального утепления в зимний период.

Если с поливом и удобрениями мы уже разобрались, то нужно обратить внимание и на обрезку кроны. Формирующая обрезка кроны улучшает освещение дерева и бережет его ветви. Обрезка очень важна и влияет на объемы урожая.

Нужно не забывать утеплять абрикос на зиму. Чтобы это сделать, надо у приствольных кругов разложить сухие ветки. Хворост поможет дереву защититься и от грызунов.

Цветение без плодоношения может быть и по причине ранней оттепели или периодических заморозков весной. Хорошая защита абрикоса и его адаптация в открытом грунте к погодным переменам поможет дереву и цвести, и плодоносить.

В каком возрасте начинает плодоносить абрикос

Уже на 4-5 год абрикос, который вырастили из саженца, способен дать первый полноценный урожай. Однако дерево может начать плодоносить и спустя 3 года после посадки. Это зависит от сортовых качеств самого растения.

Сроки первого плодоношения зависят от возраста саженца и специфики ухода за деревом. От того, насколько грамотным будет уход, зависит, будет ли абрикос давать плоды. Важно соблюдать агротехнику, чтобы потом наслаждаться плодовитым урожаем.