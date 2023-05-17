Что нельзя ставить в спальне: цветы, которые дарят головную боль и плохую энергию

Мало кто знает, какие цветы нельзя ставить в комнате, где спишь. Однако некоторые растения значительно ухудшают сон.

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Что нельзя ставить в спальне / коллаж: Главред, фото: pexels

Комнатные растения - давняя традиция многих женщин, однако мало кто знает, что не все они безопасны для человека. Главред расскажет, что нельзя ставить в спальне и почему.

Почему нельзя иметь много растений в спальне - первое "против"

Для начала поговорим о том, что в спальне в принципе не советуется ставить много комнатных растений. Причина этого проста - при дневном свете все растения фотосинтезируют и выделяют кислород. Однако с наступлением вечера и темноты, всё меняется. Комнатные цветы начинают поглощать кислород и выделять углекислый газ. Это может стать причиной плохого сна и головных болей. Однако это не всё, также есть и другие причины, по которым в спальне не стоит ставить некоторые цветы. О них мы расскажем далее.

Какие цветы нельзя ставить в комнате где спишь - ничего хорошего не дадут

Как мы уже сказали выше - цветы в спальне могут подарить головные боли и забирать ваш кислород. Риск удушья может появиться от соседства с цветами, которые поглощают кислород сильнее других, а также имеют сильный аромат, среди них: папоротники, гортензии, лилии, примула и олеандр.

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Однако кроме плохого самочувствия, иногда комнатные растения приносят в спальню и плохую энергию.

Согласно знаниям фэншуй, фикусы, диффенбахия, цикломен, антуриум и пальмы могут будоражить энергетику и становиться препятствием хорошему отдыху.

Какие растения должны быть в спальне - советы экспертов по фэншуй

Несмотря на то, что многие растения опасны для спальни, некоторые из них всё же остаются даже полезными. В месте, где человек спит можно поставить, например хлорофитум. Этот цветок будет хорошим для тех спален, где есть техника. Также активное участие в очистке воздуха могут принять традесканция и спатифилум, помимо прочего, они не выделяют ночью ядовитый углекислый газ.

Ну и, конечно, не будет лишним алое.

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