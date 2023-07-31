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Что нельзя ставить рядом с холодильником и почему его нужно отодвинуть от стены

Сергей Кущ
31 июля 2023, 15:39 обновлено 31 июля, 15:39
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Правильное размещение бытовой техники также способствует безопасности использования и экономии электроэнергии.
Что нельзя ставить рядом с холодильником
Что нельзя ставить рядом с холодильником / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас стремятся оптимизировать расположение бытовой техники в кухне, чтобы максимально использовать пространство. Однако, ставя холодильник слишком близко к стене, мы рискуем столкнуться с неприятными последствиями. Мы расскажем, почему холодильник нельзя ставить близко к стене и что делать, если плита расположена рядом с холодильником.

Где нельзя ставить холодильник?

  • Близко к стене: Размещение холодильника слишком близко к стене приводит к ограниченному доступу вентиляции и вентиляционных отверстий на задней стенке холодильника. Это может привести к перегреву компрессора, снижению эффективности охлаждения и повреждению техники.
  • Рядом с плитой: Ставя холодильник рядом с плитой или духовкой, мы создаем высокие тепловые нагрузки на холодильник. Такое размещение может повысить энергопотребление и сократить срок службы холодильника.

Что делать, если плита рядом с холодильником?

  • Обеспечить достаточную вентиляцию: Убедитесь, что между холодильником и стеной остается достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Идеальное расстояние составляет примерно 5-7 сантиметров.
  • Использовать защитную панель: Установите специальную защитную панель или термостойкую плиту между холодильником и плитой. Это поможет уменьшить влияние высоких температур на работу холодильника.

Почему холодильник нельзя ставить близко к стене?

Размещение холодильника слишком близко к стене препятствует нормальной вентиляции и охлаждению. Вентиляционные отверстия, которые обычно находятся на задней стенке холодильника, должны быть свободны для циркуляции воздуха. Если они заблокированы стеной или другими предметами, это может привести к перегреву компрессора и снижению эффективности работы холодильника. В результате устройство будет потреблять больше электроэнергии и иметь более короткий срок службы.

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Что нельзя ставить рядом с холодильником?

Плита и духовка: Как упоминалось ранее, ставить холодильник рядом с плитой или духовкой не рекомендуется из-за высоких тепловых нагрузок на холодильник.

Прочие бытовые приборы: Избегайте размещения других теплоотдающих бытовых приборов, таких как посудомоечная машина, рядом с холодильником.

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