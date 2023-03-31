УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что нельзя ставить на подоконник: 5 предметов, о которых вы не задумывались

31 марта 2023, 13:30
В хозяйстве человеку удобно использовать разные поверхности для хранения всяческих вещей и подоконник не стал исключением.
Что нельзя ставить на подоконник
Что нельзя ставить на подоконник / коллаж фото pexels.com

Хозяйки любят наполнять пространство и использовать его по максимуму. Однако не все знают что на подоконнике не всё можно хранить. Сегодня расскажем, каким образом лучше всего использовать эту часть вашего жилья.

Что нельзя ставить на подоконник - советы

Для начала стоит разобраться, какие предметы не стоит хранить на подоконнике и почему. Эксперты по недвижимости утверждают, что есть предметы абсолютно непригодные для хранения на подоконнике. Среди них, в первую очередь, оказались продукты питания. Всё дело в том, что изменение температуры и наличие солнечных лучей может пагубно влиять на них. Также еда может привлечь насекомых.

Далее эксперты акцентируют внимание на том, что на подоконнике лучше не хранить хрупкие предметы, ведь любой порыв ветра может избавить вас от них.

видео дня

Также как и еду на подоконнике не следует хранить бытовую химию, поскольку под воздействием солнечных лучей ее состав может меняться. И главное - на подоконнике не место зеркалам, ведь отражение солнца может спровоцировать возгорание в вашем доме. Помимо прочего, в дополнение, на подоконнике не стоит хранить фотографии, иначе они быстро потеряют цвет.

Что может лежать на подоконнике - как использовать это пространство

Конечно, наиболее часто подоконники используют для хранения цветов. Так растения могут получить большое количество света, который им необходим. Однако важно знать, что на подоконнике также можно вырастить домашнюю зелень, которая никогда не будет лишней в вашем рационе. Также подоконник можно использовать как отдельное место для вашего кота. Пушистые любят наблюдать за тем, что происходит на улице и нежиться на солнышке. Конечно, подоконник можно увеличить и использовать как столешницу для приготовления пищи, этот способ поможет немного сохранить место в вашем дома.

Можно ли хранить технику на подоконнике - важный момент

Очень часто, особенно на кухне - хочется использовать подоконник как место для хранения техники. Однако это плохая идея. Все дело в том, что любая техника может пострадать от попадания влаги при открытом окне и при длительном воздействии солнечных лучей, а также от изменения температуры. Потому придется поискать место получше.

Также вам может быть интересно:

лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:07

"Не видит смысла публично объяснять": таролог поведала, почему исчез Олег Винник

13:44

"Это некролог": Пригожин признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы - эксперт

13:42

Favbet Foundation передал связистам ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200

13:30

Что нельзя ставить на подоконник: 5 предметов, о которых вы не задумывались

13:04

Дантес эмоционально вступился за Дорофееву, которую обидела зрительница: "Не обижайте моих бывших"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:03

Почему "на обиженных воду возят" и какая вторая часть пословицы

13:00

Китай заинтересован в медленной войне в Украине, она может длиться годами - Виталий КуликЭксклюзив

12:58

"Готовят переворот" и "тянут в войну": Лукашенко побредил насчет русского ядерного оружия в БеларусиВидео

12:31

Гороскоп на неделю 3-9 апреля 2023: Стрельцам – недуг, Близнецам – финансовые проблемыВидео

Реклама
12:21

"Это очень "по-русски": бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну - МалярВидео

12:13

Пять лучших сериалов апреля на Netflix

12:05

"Мы можем дойти до Третьей мировой войны": Орбан испугался отправки миротворцев в УкраинуВидео

12:04

Лукашенко клянчит перемирие и остановку боев в Украине: "Будет третья мировая с ядерными пожарами"Видео

11:48

БФ "Мира и Добра" отгрузил очередные 20 тонн гумпомощи на Бахмутское направление

11:32

Какие дни рождения не надо отмечать, чтобы не навлечь беду - приметы

11:30

Остапчук назвал два своих прежних брака ошибкамиВидео

11:16

"Оккупанты сместили акцент на север": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ после ночной атаки дронамиВидео

10:52

"Трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает": Киркорова спустили с небес на землюВидео

10:44

От полученных на войне ран погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

10:35

"Пора серьезно воспринимать действия психопатов": США должны пресечь планы РФ по "ядерке" в РБ – СанниковВидео

Реклама
10:35

Список лекарств, которые нельзя будет купить в Украине с 1 апреля без рецепта - МинздравВидео

10:15

1,5 миллиона просмотров на TikTok: хитрая корова придумала, как избежать дойки и стала звездой сетиВидео

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:07

За убийство 5-летнего ребенка сел на 18 лет: в РФ с почестями похоронили "вагнеровца"

09:46

Гороскоп на завтра 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:45

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

09:32

ВСУ предотвратили окружение: аналитики ISW рассказали о ситуации в БахмутеВидео

09:32

Под Бахмутом ликвидировали "вагнеровца"-коллаборанта из Крыма, его отец - яростный поклонник Путина

09:15

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

09:09

Страсти по искусственному интеллектумнение

09:01

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

08:56

В Украине семьям с детьми выдадут по 7 тысяч грн: кто имеет правоВидео

08:50

Гороскоп на сегодня 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

08:46

"Вагнеровец" вернулся из Украины в родное село и убил пенсионерку: Пригожин заступился за наемника

08:23

НАТО планирует предоставить Украине все необходимое для контрнаступления – Белый домВидео

08:22

В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяевВидео

07:58

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

07:53

Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу

07:45

Оккупант застрелил 12-летнего мальчика: российский пленный рассказал ужасную историюВидео

07:16

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Реклама
06:53

Проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусемнение

06:41

Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный моментВидео

06:25

Гороскоп на апрель 2023 для Стрельцов: деньги, выгодное сотрудничество и новая любовьВидео

05:30

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

03:40

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

03:37

Гороскоп на апрель 2023 для Весов: неожиданная прибыль, популярность и новые высотыВидео

03:20

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в апреле: деньги потекут рекойВидео

03:03

"Цискаридзе упал в обморок": Волочкова без топа показала остатки своего талантаВидео

02:35

Известная украинская прыгунья покрутила округлыми ягодицами в микрошортиках

02:05

Военный эксперт пояснил, чего хочет добиться РФ ядерным шантажомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять