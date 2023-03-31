Что нельзя ставить на подоконник: 5 предметов, о которых вы не задумывались

В хозяйстве человеку удобно использовать разные поверхности для хранения всяческих вещей и подоконник не стал исключением.

Что нельзя ставить на подоконник / коллаж фото pexels.com

Хозяйки любят наполнять пространство и использовать его по максимуму. Однако не все знают что на подоконнике не всё можно хранить. Сегодня расскажем, каким образом лучше всего использовать эту часть вашего жилья.

Что нельзя ставить на подоконник - советы

Для начала стоит разобраться, какие предметы не стоит хранить на подоконнике и почему. Эксперты по недвижимости утверждают, что есть предметы абсолютно непригодные для хранения на подоконнике. Среди них, в первую очередь, оказались продукты питания. Всё дело в том, что изменение температуры и наличие солнечных лучей может пагубно влиять на них. Также еда может привлечь насекомых.

Далее эксперты акцентируют внимание на том, что на подоконнике лучше не хранить хрупкие предметы, ведь любой порыв ветра может избавить вас от них.

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Также как и еду на подоконнике не следует хранить бытовую химию, поскольку под воздействием солнечных лучей ее состав может меняться. И главное - на подоконнике не место зеркалам, ведь отражение солнца может спровоцировать возгорание в вашем доме. Помимо прочего, в дополнение, на подоконнике не стоит хранить фотографии, иначе они быстро потеряют цвет.

Что может лежать на подоконнике - как использовать это пространство

Конечно, наиболее часто подоконники используют для хранения цветов. Так растения могут получить большое количество света, который им необходим. Однако важно знать, что на подоконнике также можно вырастить домашнюю зелень, которая никогда не будет лишней в вашем рационе. Также подоконник можно использовать как отдельное место для вашего кота. Пушистые любят наблюдать за тем, что происходит на улице и нежиться на солнышке. Конечно, подоконник можно увеличить и использовать как столешницу для приготовления пищи, этот способ поможет немного сохранить место в вашем дома.

Можно ли хранить технику на подоконнике - важный момент

Очень часто, особенно на кухне - хочется использовать подоконник как место для хранения техники. Однако это плохая идея. Все дело в том, что любая техника может пострадать от попадания влаги при открытом окне и при длительном воздействии солнечных лучей, а также от изменения температуры. Потому придется поискать место получше.

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