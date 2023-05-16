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Что нельзя подарить на новоселье: 4 предмета, которые испортят жизнь

Елизавета Бельмас
16 мая 2023, 16:16 обновлено 16 мая, 17:17
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Переезд в новое место радостное событие, которое принято отмечать новосельем. Главред расскажет, какой оберег подарить на новоселье.
Что нельзя подарить на новоселье
Что нельзя подарить на новоселье / коллаж: Главред, фото: pexels

Украинцы давно живут в плотной системе примет и традиций. Многие из них касаются и новоселья. Узнайте, почему нельзя дарить деньги на новоселье и какой оберег подойдет лучше.

Что нельзя подарить на новоселье - 5 запретных подарков

Новоселье - важный праздник, на который приглашают друзей и родственников. Для того, чтобы поздравить с этим событием, принято дарить подарки, однако не каждый предмет может принести счастье, а некоторые из них и вовсе могут навлечь беду.

Согласно приметам, дарить на новоселье деньги - нельзя. Всё дело в том, что они могут принести разорение и отобрать достаток у новоселов. Помимо денег не стоит дарить и зеркала. Этот предмет привлекает в новый дом беду. Также считается, что плохим подарком на новоселье будут и часы. Согласно народным приметам, такой подарок может стать худшим на новоселье. Ножи и любой режущий предмет, как и остальные перечисленные - не смогут осчастливить тех, кто обрел новое жилье. Наоборот - режущие предметы приносят ссоры в новый дом.

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Что необычного подарить на новоселье - лучшие идеи подарков

Конечно, логичным кажется презентовать близкому человеку на новоселье то, что может пригодиться в его новом доме и это действительно хороший вариант. Идей бытовых подарков - огромная масса. Однако наиболее необходимыми могут стать, например, комплект постельного белья, посуды или полотенец. Также не будет лишним увлажнитель воздуха или арома-лампа. Помимо прочего, можно подарить рамку с фотографиями или домашние тапочки. В случае, если вы имеете желание подарить какую-либо технику - необходимо перед этим посоветоваться с получателем. И, конечно - всегда особенно ценны обереги. О них мы расскажем дальше.

Какой оберег подарить на новоселье - от души и сердца для гармонии в доме

Близкий человек - тот, кого всегда хочется защитить и оберегать. В том случае, когда друг или родственник меняет место жительства, можно подарить оберег от сердца. Самым распространенным видом является, конечно, перевернутая подкова. Однако дарить можно не только её. Помимо этого также можно подарить символ гнезда, куклу-мотанку или "домовичка". Более глубоким и осмысленным подарком может стать икона. Главное - с какой эмоцией и чувством вы будете преподносить этот оберег.

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