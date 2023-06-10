Что нельзя носить женщинам за 60: 8 вещей, с которыми нужно попрощаться навсегда

Всему свое время, и стильная женщина после 60 лет не должна держаться за молодость, продолжая носить футболки с надписями. Но не только!

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Одежда для женщин после 60 не должа быть безразмерной и старомодной / коллаж: Главред, фото: instagram/plussize_inst

Как бы нам ни хотелось, но повернуть время вспять невозможно, и нет способов избежать старения. Но это вовсе не означает, что нужно просто смириться с изменениями, которые происходят с нами, и ничего не делать. Наоборот, 60 лет – это то золотое время, когда женщина может выглядеть и чувствовать себя лучше, чем когда-либо. Только нужно разобраться с тем, что старит женщину после 60 лет.

На самом деле нет ничего плохого в старении, но вряд ли вы найдете женщину, которая хочет выглядеть старше, чем она есть на самом деле. Поэтому не стоит отказываться от малейшей возможности выглядеть как можно лучше, ведь то, что мы чувствуем, напрямую отражается на качестве нашей жизни. Не последнюю роль в этом играет базовый гардероб женщины за 60.

Мы сегодня расскажем вам о том, как нужно одеваться женщине в 60 лет, чтобы выглядеть лет на 10 моложе – наши простые подсказки помогут вам навести порядок в своем шкафу, избавиться от лишнего и сосредоточиться на том, что делает вас красивой.

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Итак, что нельзя носить женщинам за 60 – 8 вещей, с которыми лучше попрощаться навсегда, чтобы выглядеть моложе:

1. Неправильное нижнее белье. И в 20, и в 60 лет работает одно правило – красивое нижнее белье творит чудеса с женщиной и заставляет ее выглядеть уверенной в себе. Поэтому избавьтесь от всех старых моделей, которые морально устарели, и подберите себе комплект, который "сидит" идеально. И никаких трусиков со швами!

2. Мешковатая одежда. В последние несколько лет одежда оверсайз на вершине модного Олимпа. Но заблуждаются те, кто думает, что с помощью безразмерной одежды можно скрыть недостатки фигуры и выглядеть моложе, особенно в элегантном возрасте. Одежда для женщин после 60 лет точно должна быть безупречной в плане размера и формы.

Мешковатая одежда старит женщину после 60 / фото: instagram/italysizeplus

3. Нейтральные оттенки. Что нельзя носить женщинам за 60? Бледные вещи! Очень распространенная ошибка – делать ставку на одежду нейтральных оттенков и монохромный образ. Выйдите наконец за рамки и впустите в свою жизнь яркие и сочные оттенки – они точно визуально заставят вас выглядеть намного моложе.

4. Вещи из прошлого. Если в вашем шкафу до сих пор висят платья и юбки, которые вы носили на работу лет 10 назад, то пришло время распрощаться с ними. Ничто так не старит женщину, как одежда, которая уже вышла из моды. Не пытайтесь обмануть себя – ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

5. Флисовая кофта. Да, это удобно, но только тогда, когда вы выносите мусор или идете на прогулку в парк. На самом деле в таком виде вы выглядите намного старше. Хорошей альтернативой станет стильный кардиган.

Флисовая кофта старит / фото: instagram/footbolki.net_

6. Леггинсы. Грустная правда в том, что стильная одежда для женщины 60 лет не имеет ничего общего с леггинсами. Да, вы можете их носить, когда вы убираете дома или моете посуду. Но если вы хотите выглядеть моложе, то старайтесь этого элемента гардероба всячески избегать.

7. Велюровые спортивные костюмы. В последнее время в трендах велюровые спортивки, но для женщин после 60 лет – это неудачный вариант, ведь они визуально старят.

8. Футболки с надписями. Всему свое время, и стильная женщина после 60 лет не должна держаться за молодость, продолжая носить футболки с яркими принтами и крупными надписями. Этот "фокус" на самом деле старит.

Футболки с надписями и яркими принтами после 60 лет неуместны / фото: instagram/amata.zamok

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