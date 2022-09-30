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Что нельзя носить в 40 лет: 14 вещей, которые нужно выбросить из своего гардероба, чтобы засиять

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 сентября 2022, 21:05

Женщина после 40 лет должна стремиться к стильному, а не чрезмерному виду. Но не только. Главные правила стиля, которые позволят выглядеть моложе.

Что нельзя носить в 40 лет
В гардеробе женщины после 40 место только юбкам и платьям до колена и ниже / Instagram

В 40 лет жизнь только начинается, и женщина уже точно знает, чего хочет от жизни, за ее спиной - ценный опыт, а ее собственный стиль в одежде уже сформировался. Правда, женщина в 40 лет может в погоне за молодостью оказаться в ловушке ложных убеждений и модных ошибок, которые добавят ей лишних лет.

Да, вполне естественным является желание выглядеть свежо и молодо как можно дольше. Но этого никогда не достичь с неправильной одеждой, которая в считанные минуты способна сделать вас визуально намного старше.

Если вы возьмете на заметку несколько простых правил стиля, то никогда не попадете в ситуацию, когда возраст будет давить на вас своей тяжестью. Модные тенденции - это хорошо, идти в ногу с модой нужно, но не стоит также забывать о том, что неудачные аксессуары или слишком молодежные вещи работают против вас, если вам за 40 лет.

Мы сегодня расскажем вам о том, что нельзя носить женщине после 40 лет, чтобы не выглядеть старше, чем она есть на самом деле.

Что нельзя носить в 40 лет - 14 вещей, которые нужно выбросить из своего гардероба

Самое главное, на что стоит обратить внимание: женщина после 40 лет должна стремиться к стильному, а не чрезмерному виду. Все модные тенденции нужно смягчать и подстраивать под себя, а не слепо бежать за ними. Все, что в тренде, слегка ослабьте и адаптируйте к своему личному стилю.

При этом учтите, что мы и слова не говорим о том, что какие-то тренды нужно игнорировать. Нисколько. Каждая женщина в любом возрасте имеет полное право носить все, что ее душа желает.

Нет ничего плохого в том, что в определенном возрасте у вас есть какие-то личные пристрастия в одежде, особенно, если при этом вы выглядите феерически. Но если вы хотите иметь стильный образ, который заставит вас выглядеть лучше, то просто всегда на чашу весов ставьте свой реальный возраст.

Гардероб женщины 40 лет точно не должен включать что-то слишком молодежное, что-то слишком обнаженное, что-то бабушкино и что-то, чего слишком много.

Итак, 14 вещей, которым не место в вашем шкафу после 40 лет.

1. Некачественная одежда. Такие вещи не играют против вас только в молодости.

2. Бесформенная одежда. Не нужно прятаться за платьями-платками и туниками, они визуально добавляют лишнего веса. В то же время пояс на талии способен на чудеса.

3. Мини-юбки и мини-платья прощайте! В гардеробе женщины после 40 место только юбкам и платьям до колена и ниже.

4. Тесная одежда. Такие вещи - враги вообще каждой женщины, так как создают иллюзию того, что вы застряли в прошлом и никак не попрощаетесь с любимыми брюками или блузкой.

5. Брюки или юбки с заниженной талией. Даже если у вас есть что показать, 40 лет - это не тот возраст, когда нужно таким образом делать акцент на талии.

6. Туфли на шпильке. Красиво, но неуместно и чересчур вызывающее. Лучше обратите внимание на стильный "кошачий каблук".

Модная женская обувь 2022
Туфли на шпильке не подходят женщинам после 40 лет / Instagram

7. Туфли на танкетке. В них удобно, но они визуально делают образ слишком тяжелым, а там, где тяжесть - там и лишние годы.

8. Крупные принты и узоры. Запомните: чем мельче рисунок, тем лучше. Крупные рисунки добавляют объема и делают нас визуально старше.

9. Вещи с металлическими блестками. Если вы не собираетесь на новогоднюю вечеринку, то всячески игнорируйте всевозможные блестящие элементы в одежде.

10. Рюши и романтические вещи. Иногда под настроение вы можете себе позволить выглядеть так, как большой ребенок, но в повседневной жизни от этого лучше отказаться.

11. Ретро вещи. Если винтажный стиль - это не ваш образ жизни, тогда пора прощаться с даже самыми красивыми вещами, за которыми тянется шлейф воспоминаний.

12. Топы и платья с глубоким вырезом. Это допустимо только там, где вы никого не будете смущать. В 40 лет такие "фокусы" дико старят.

13. Короткие свитера, демонстрирующие обнаженный живот. Но есть исключение: если вы короткий свитер будете сочетать с модными брюками с высокой линией талии.

Модные свитера осень-зима 2020-2021
Короткие свитера уместны только с брюками с высокой линией талии / Instagram

14. Твидовые вещи старят женщину. Поэтому к выбору вещей подобного плана нужно подходить очень осторожно.

Стильная одежда для женщин 40 лет

  • Хорошие спортивные брюки с пиджаком
  • Кроссовки
  • Массивные сапоги
  • Монохромный образ
  • Прямые штаны и прямые джинсы
  • Темные джинсы
  • Вещи позитивных оттенков

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