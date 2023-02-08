glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 февраля 2023, 00:15
У каждого свое мнение о том, что можно и что нельзя носить после 30. Каждый исходит из своего вкуса и опыта. Но есть моменты, которые нужно при этом учитывать.
мода после 30
Женщина после 30 лет не должна носить мини и прозрачные вещи / Instagram

Мир возносит до небес молодость, и все стандарты красоты строятся на этом. Женщинам внушают, что 30 – магическое число, после которого их жизнь меняется и какие-то вещи им уже нельзя носить. Конечно, можно все эти правила игнорировать и одеваться так, как вам нравиться. Но если вы не хотите ловить на себе осуждающие взгляды окружающих и чувствовать себя дискомфортно, то вы просто обязаны знать, как нельзя одеваться после 30 лет.

На самом деле, сколько людей, столько мнений о том, что можно и что нельзя носить после 30. Каждый исходит из своего вкуса и опыта. Тем не менее, есть какие-то общие моменты, которые все же стоит учитывать, если мода для вас – не пустой звук.

А мода после 30 — это в первую очередь умение находить тонкую грань между сексуальностью и привлекательностью, суперуверенностью и скромностью. Никто не говорит, что женщина после 30 лет должна стать воплощением элегантности, но она точно не должна перегибать палку.

Мы сегодня расскажем вам о том, как должна одеваться женщина после 30 лет – наши простые подсказки помогут вам всегда быть уверенной в себе и выглядеть великолепно. Слепо следовать им не обязательно, но в каких-то моментах они вам точно помогут.

Итак, что нельзя носить после 30 лет - 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной:

1. Странные носки. Базовый гардероб женщины после 30 лет может быть оригинальным, но в нем точно не должно быть места для разноцветных носков.

2. Серьги-кольца. Ошибаются те, кто думает, что в 30 лет эти вызывающие аксессуары уместны. На самом деле такие серьги красиво смотрятся только на девушках, которые окончили школу и собираются покорять мир.

3. Топы. Оставьте этот смелый и немного вызывающий элемент гардероба тем, кому только 20. На самом деле никто в топах не выглядит хорошо, сколько бы вас не убеждали в обратном.

4. Короткие платья и мини-юбки. Женщина после 30 лет необязательно должна оголять все, чтобы выглядеть привлекательно. В этом возрасте уже пора понять, что всегда лучше оставить какую-то загадку.

короткая юбка
Короткие платья и мини-юбки после 30 лет неуместны / Instagram

5. Тюлевые юбки. Да, каждая девушка мечтает стать принцессой, но реальность такова, что после 30 лет в таких юбках женщины выглядят смешно и вызывают скорее сочувствие, нежели восхищение.

6. Старые кроссовки. Взрослые женщины не должны позволять себе ходить в заношенных кроссовках. Если вы не можете позволить себе новую пару, то пора пересмотреть жизнь и попытаться ее изменить к лучшему.

7. Боди. Пришло время смириться с тем, что вы просто не можете больше выглядеть стильно в боди. Даже если у вас красивая фигура, оставьте их молодежи.

8. Прозрачные вещи. Женщина после 30 лет чувствует себя более уверенной, чем в 20, но это не означает, что она может по-прежнему носить прозрачные вещи. Пришло время привлекать внимание чем-то другим.

9. Кожаные куртки с шипами. Такие вещи слишком остры для вашего возраста. Бунтарство – это не то, на что стоит делать ставку после 30.

10. Короткие шорты. Если вы не на пляже, то даже не пытайтесь носить коротенькие шорты, которые, кажется, демонстрируют всему миру вашу попу – ничего хорошего из этой затеи не получится.

Вам может быть интересно:

новости моды модные ошибки интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:15

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

07 февраля, вторник
23:45

Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылаетВидео

23:22

"Расслабляться еще рано": РФ продолжает готовится к наступлению - ДаниловВидео

23:20

Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосамиВидео

22:56

Качок в стрингах: MamaRika поиграла мускулами в соблазнительном нижнем белье

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:53

Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – экспертВидео

22:38

"Мир без Путина был бы лучше": в Германии опустили президента РФ и сделали предупреждениеВидео

22:14

"Уехали - тогда молчите": скандальный путинист Кучера резко обратился к Пугачевой и ГалкинуВидео

22:10

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

Реклама
22:04

Превзойдут Т-64 и Т-72: Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5, которые получит УкраинаВидео

21:44

Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителямиВидео

21:40

Рюмка водки на столе закончилась: Лепс ошарашил россиян новой выходкой со сценыВидео

21:33

Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как научиться высыпаться и остановить старение

21:00

Гороскоп на завтра 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

20:50

"Сохраняем внимание на том, что готовят оккупанты": Зеленский высказался об угрозе нового наступления РФВидео

20:44

За уши не оттянешь: как реанимировать вчерашнюю гречку и удивить всю семью изысканным ужином

20:38

Владислав Селезнев. РФ пытается атаковать, но уже теряет более тысячи человек в деньВидеоблоги

20:31

Танков Leopard будет больше: Германия сделала еще один шаг для УкраиныВидео

20:30

Оказалась под завалами высотки: звезда Постучись в мою дверь разыскивает маму после землетрясенияВидео

20:25

Дания даст ВСУ снятые с вооружения армии танки Leopard 1A5: когда они будут в УкраинеВидео

Реклама
20:22

3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: безумный рецептВидео

20:20

Уменьшить растраты и начать копить деньги: 10 правил экономии, которые меняют жизньВидео

20:10

Конфликт разгорается: Шойгу сам подливает масло в огонь в раздоре с Пригожиным - разведкаВидео

20:09

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

19:57

Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"Видео

19:47

Эминем станет тестем - единственная дочь репера выходит замуж

19:44

"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленныхВидео

19:20

Гитлера с атомной бомбой нужно обезвредить как можно скореемнение

19:15

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

19:00

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

18:35

Германия предоставит Украине 178 танков Leopard 1: деталиВидео

18:30

Путин подарил: Алина Кабаева неожиданно появилась на публике с обручальным кольцомВидео

18:22

Маша Ефросинина показала, как провожает мужа на фронт: "Не привыкну к этому никогда. Очень страшно"

18:17

В Украине стартовало повышение тарифов на воду: кому придется платить больше и на сколькоВидео

18:16

Погибли украинцы: Зеленский отправил спасателей в Турцию разбирать завалыВидео

17:55

Украина "покроется" сосульками: синоптики предупредили об атаке Elisabeth и сильного морозаВидео

17:47

Скрипит обувь: оригинальные способы убрать "музыкальное сопровождение"

17:44

Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлятьВидео

17:25

В ЕС устроили скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в БрюссельВидео

17:18

Чтение звезд не помогло: ВСУ ликвидировали российского астролога-подполковникаВидео

Реклама
17:18

И следа не останется: 5 удивительных способов, как отмыть налет от чая в термосе

17:13

"Шкура за шкуру": вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей

17:00

В Киев приехал легендарный оскароносный режиссер и друг Украины

16:32

Как понять, что у него появилась другая: "тонкие" признаки нового романаВидео

16:30

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: изумительный трюк, который сэкономит времяВидео

16:26

Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркетеВидео

16:04

В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ: оккупанты с перепугу подняли авиациюВидео

16:01

"Победа не лежит в нашем кармане": Данилов рассказал о планах РФ к годовщине войны

15:57

Сбежавшая из РФ Заворотнюк поссорилась с фигуристом ЧернышовымВидео

15:40

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять