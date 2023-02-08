У каждого свое мнение о том, что можно и что нельзя носить после 30. Каждый исходит из своего вкуса и опыта. Но есть моменты, которые нужно при этом учитывать.

Женщина после 30 лет не должна носить мини и прозрачные вещи / Instagram

Мир возносит до небес молодость, и все стандарты красоты строятся на этом. Женщинам внушают, что 30 – магическое число, после которого их жизнь меняется и какие-то вещи им уже нельзя носить. Конечно, можно все эти правила игнорировать и одеваться так, как вам нравиться. Но если вы не хотите ловить на себе осуждающие взгляды окружающих и чувствовать себя дискомфортно, то вы просто обязаны знать, как нельзя одеваться после 30 лет.

На самом деле, сколько людей, столько мнений о том, что можно и что нельзя носить после 30. Каждый исходит из своего вкуса и опыта. Тем не менее, есть какие-то общие моменты, которые все же стоит учитывать, если мода для вас – не пустой звук.

А мода после 30 — это в первую очередь умение находить тонкую грань между сексуальностью и привлекательностью, суперуверенностью и скромностью. Никто не говорит, что женщина после 30 лет должна стать воплощением элегантности, но она точно не должна перегибать палку.

Мы сегодня расскажем вам о том, как должна одеваться женщина после 30 лет – наши простые подсказки помогут вам всегда быть уверенной в себе и выглядеть великолепно. Слепо следовать им не обязательно, но в каких-то моментах они вам точно помогут.

Итак, что нельзя носить после 30 лет - 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной:

1. Странные носки. Базовый гардероб женщины после 30 лет может быть оригинальным, но в нем точно не должно быть места для разноцветных носков.

2. Серьги-кольца. Ошибаются те, кто думает, что в 30 лет эти вызывающие аксессуары уместны. На самом деле такие серьги красиво смотрятся только на девушках, которые окончили школу и собираются покорять мир.

3. Топы. Оставьте этот смелый и немного вызывающий элемент гардероба тем, кому только 20. На самом деле никто в топах не выглядит хорошо, сколько бы вас не убеждали в обратном.

4. Короткие платья и мини-юбки. Женщина после 30 лет необязательно должна оголять все, чтобы выглядеть привлекательно. В этом возрасте уже пора понять, что всегда лучше оставить какую-то загадку.

Короткие платья и мини-юбки после 30 лет неуместны / Instagram

5. Тюлевые юбки. Да, каждая девушка мечтает стать принцессой, но реальность такова, что после 30 лет в таких юбках женщины выглядят смешно и вызывают скорее сочувствие, нежели восхищение.

6. Старые кроссовки. Взрослые женщины не должны позволять себе ходить в заношенных кроссовках. Если вы не можете позволить себе новую пару, то пора пересмотреть жизнь и попытаться ее изменить к лучшему.

7. Боди. Пришло время смириться с тем, что вы просто не можете больше выглядеть стильно в боди. Даже если у вас красивая фигура, оставьте их молодежи.

8. Прозрачные вещи. Женщина после 30 лет чувствует себя более уверенной, чем в 20, но это не означает, что она может по-прежнему носить прозрачные вещи. Пришло время привлекать внимание чем-то другим.

9. Кожаные куртки с шипами. Такие вещи слишком остры для вашего возраста. Бунтарство – это не то, на что стоит делать ставку после 30.

10. Короткие шорты. Если вы не на пляже, то даже не пытайтесь носить коротенькие шорты, которые, кажется, демонстрируют всему миру вашу попу – ничего хорошего из этой затеи не получится.

Вам может быть интересно: