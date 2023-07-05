УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

Алена Кюпели
5 июля 2023, 11:04 обновлено 5 июля, 11:12
101
Несмотря на огромное множество интерпретаций итальянская пицца все же классическое блюдо.
Пицца фото
Пицца - блюдо консервативное и традиционное/ ua.depositphotos.com

Всем известно, что пицца – итальянское творение. Но что менее известно, так это то, что традиционная пицца, которую вы найдете в Италии, как правило, сильно отличается от пиццы, которую вы едите в сетевых ресторанах.

Настоящая итальянская пицца, как правило, намного проще, чем пицца в украинском или американском стиле. Что самое главное в пицце? Тесто! Хотя в центре тесто обычно тонкое, как бумага, ингредиентов гораздо меньше. Типы начинок, которые вы найдете в Италии, часто сильно отличаются от тех, что подают в популярных заведениях.

видео дня

Ананас

Никакая начинка для пиццы никогда не разделяла любителей пиццы так, как ананас. В то время как некоторые обожают ананас в своей пицце, другие начали крестовый поход против самой идеи положить сладкие и острые фрукты на что-то сырное и дерзкое, например, на пиццу. Мы не принимаем чью-либо сторону, но можно с уверенностью сказать, что большинство итальянцев были бы частью второго лагеря.

Когда вы едите пиццу в Италии, вы просто не найдете в меню ананас. Если вы хотите заказать ветчину и ананас или цыпленка барбекю и ананас, Италия не место, чтобы найти его.

Курица

Говоря о тех горах начинки, которые вы получаете в пицце за пределами Италии, курица, как правило, является популярным ингредиентом. Теперь вы можете получить пиццу с курицей тандури, курицей барбекю и любым другим видом курицы, который только можно вообразить. Итальянцы едят курицу, но не в пицце.

Мысль о добавлении курицы в пиццу может показаться итальянцам почти таким же кощунством, как добавление ананаса. Вы найдете некоторые виды мяса в качестве начинки для пиццы в Италии, но многие из них, как правило, представляют собой консервированное мясо из свинины, такое как салями и прошутто. Курицы не видно.

Ягненок

Еще одно мясо, которое вы обычно не найдете в пицце в Италии - это ягненок. Хотя баранина широко используется в греческой кухне, она не является основным ингредиентом итальянской кухни в целом. Есть несколько традиционных блюд из баранины, но баранина не используется в пиццерии в Италии.

С другой стороны, другие страны совсем не стесняются использовать баранину в своей пицце. Нередко можно найти греческую пиццу с бараниной, сбрызнутую чесночным соусом, или острую марокканскую баранину. Эти начинки могут быть вкусными для некоторых людей, но они определенно не являются подлинно итальянскими.

Кетчуп

Можно ли использовать кетчуп для пиццы - нет! Итальянцы буквально ненавидят этот продукт и глядя на него, выдадут протяжное "ке скифо" (какая гадость - авт.) Чем можно заменить кетчуп и майонез в пицце?

Обычным томатным соусом. Можно его легко приготовить самим - натереть на терку помидоры, добавить чеснок, оливковое масло, орегано и базилик - и ваш соус готов. А можно купить в супермаркете банку готового томатного пюре или помидор "пелати". Прогреть на огне со специями - и вкусная основа для пиццы у вас на руках. Это лучший ответ на вопрос - чем смазать пиццу, если нет кетчупа.

Креветка

Что нужно помнить о пицце в Италии, так это то, что она проста. Тонкости приготовления пиццы заключаются в том, что чем меньше начинки, тем лучше. В Италии креветки в пицце не так распространены, как в Украине и других странах. Хотя в Италии можно заказать пиццу с морепродуктами, креветки не являются популярным ингредиентом.

Когда итальянцы едят пиццу frutti di mare, они обычно едят пиццу без сыра с мидиями и кальмарами в качестве начинки. Или, если у них есть пескаторе для пиццы, начинкой снова будут ракушки и кальмары.

Вас также может заинтересовать:

пицца
Реклама

Главное за день

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

10:50 Украина
ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

09:50 Украина
Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

08:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:33

Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

11:18

Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

11:16

Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

11:04

Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

11:01

У защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:55

Генерал Сырский спронозировал, когда закончится война России против Украины

10:50

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

10:32

О нем мечтали не только дети, но и взрослые: как делали молочные коктейли в СССР

10:22

Украинцы толпами судятся за повышение пенсий: в чем суть

Реклама
09:59

В Черкассах от пневмонии умерла 2-летняя Аня, а лечили ее от ОРВИ: мама обвиняет врачей

09:50

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

09:47

Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта КадыроваВидео

09:24

Блестит, как новое: девушка показала, как почистить потускневшее кольцоВидео

08:56

Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

08:46

Почему россияне боятся атак украинских беспилотниковмнение

08:41

Гороскоп на завтра 6 июля 2023: Львам - долгожданная прибыль, Рыбам - мигрень

08:16

"У спецслужб РФ аллергия на Кадырова": эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца

08:07

"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Реклама
07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:45

Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

02:02

3 простых и дешевых способа отбелить подошву на кроссовках

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

00:02

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

04 июля, вторник
23:15

"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

22:49

Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

22:37

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

22:17

Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"Видео

21:47

"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

21:43

Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФВидео

Реклама
21:09

Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

20:58

Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

20:50

РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

20:18

Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:47

Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военнымФото

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять