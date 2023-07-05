Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

Несмотря на огромное множество интерпретаций итальянская пицца все же классическое блюдо.

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Пицца - блюдо консервативное и традиционное/ ua.depositphotos.com

Всем известно, что пицца – итальянское творение. Но что менее известно, так это то, что традиционная пицца, которую вы найдете в Италии, как правило, сильно отличается от пиццы, которую вы едите в сетевых ресторанах.

Настоящая итальянская пицца, как правило, намного проще, чем пицца в украинском или американском стиле. Что самое главное в пицце? Тесто! Хотя в центре тесто обычно тонкое, как бумага, ингредиентов гораздо меньше. Типы начинок, которые вы найдете в Италии, часто сильно отличаются от тех, что подают в популярных заведениях.

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Ананас

Никакая начинка для пиццы никогда не разделяла любителей пиццы так, как ананас. В то время как некоторые обожают ананас в своей пицце, другие начали крестовый поход против самой идеи положить сладкие и острые фрукты на что-то сырное и дерзкое, например, на пиццу. Мы не принимаем чью-либо сторону, но можно с уверенностью сказать, что большинство итальянцев были бы частью второго лагеря.

Когда вы едите пиццу в Италии, вы просто не найдете в меню ананас. Если вы хотите заказать ветчину и ананас или цыпленка барбекю и ананас, Италия не место, чтобы найти его.

Курица

Говоря о тех горах начинки, которые вы получаете в пицце за пределами Италии, курица, как правило, является популярным ингредиентом. Теперь вы можете получить пиццу с курицей тандури, курицей барбекю и любым другим видом курицы, который только можно вообразить. Итальянцы едят курицу, но не в пицце.

Мысль о добавлении курицы в пиццу может показаться итальянцам почти таким же кощунством, как добавление ананаса. Вы найдете некоторые виды мяса в качестве начинки для пиццы в Италии, но многие из них, как правило, представляют собой консервированное мясо из свинины, такое как салями и прошутто. Курицы не видно.

Ягненок

Еще одно мясо, которое вы обычно не найдете в пицце в Италии - это ягненок. Хотя баранина широко используется в греческой кухне, она не является основным ингредиентом итальянской кухни в целом. Есть несколько традиционных блюд из баранины, но баранина не используется в пиццерии в Италии.

С другой стороны, другие страны совсем не стесняются использовать баранину в своей пицце. Нередко можно найти греческую пиццу с бараниной, сбрызнутую чесночным соусом, или острую марокканскую баранину. Эти начинки могут быть вкусными для некоторых людей, но они определенно не являются подлинно итальянскими.

Кетчуп

Можно ли использовать кетчуп для пиццы - нет! Итальянцы буквально ненавидят этот продукт и глядя на него, выдадут протяжное "ке скифо" (какая гадость - авт.) Чем можно заменить кетчуп и майонез в пицце?

Обычным томатным соусом. Можно его легко приготовить самим - натереть на терку помидоры, добавить чеснок, оливковое масло, орегано и базилик - и ваш соус готов. А можно купить в супермаркете банку готового томатного пюре или помидор "пелати". Прогреть на огне со специями - и вкусная основа для пиццы у вас на руках. Это лучший ответ на вопрос - чем смазать пиццу, если нет кетчупа.

Креветка

Что нужно помнить о пицце в Италии, так это то, что она проста. Тонкости приготовления пиццы заключаются в том, что чем меньше начинки, тем лучше. В Италии креветки в пицце не так распространены, как в Украине и других странах. Хотя в Италии можно заказать пиццу с морепродуктами, креветки не являются популярным ингредиентом.

Когда итальянцы едят пиццу frutti di mare, они обычно едят пиццу без сыра с мидиями и кальмарами в качестве начинки. Или, если у них есть пескаторе для пиццы, начинкой снова будут ракушки и кальмары.

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