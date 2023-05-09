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Что нельзя хранить в кошельке: 5 предметов, которые блокируют денежный поток

Елизавета Бельмас
9 мая 2023, 14:32 обновлено 9 мая, 15:06
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Денег в жизни человека никогда не бывает много. Главред расскажет, какие деньги нельзя хранить в кошельке, чтобы не стать бедным.
Что нельзя хранить в кошельке
Что нельзя хранить в кошельке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Повлиять на количество финансов в своей жизни можно достаточно просто, достаточно знать, что нельзя хранить в кошельке, чтобы не перекрывать правильные энергии.

Какие деньги нельзя хранить в кошельке - отпугивают богатство

В портмоне не стоит носить фейковые и подарочные банкноты. Они совершенно не способствуют привлечению финансовой удачи. Также не стоит хранить в кошельке фотографии близких людей. Всё потому, что в вашем аксессуаре должна быть только ваша энергия. Помимо этого ненужно оставлять в кошельке документы, записки о лекарствах и чеки. Помимо того, что важные бумаги могут затереться и вымазаться - они заблокируют финансовые потоки.

Почему нельзя хранить чеки в кошельке - к чему это приведет

Несмотря на то, что в определенные периоды жизни хранить чеки и документы о финансовых операциях очень важно, для этого лучше не использовать кошелек. Чеки о проделанных покупках и сделках создают энергетический шум, тем самым засоряя путь финансовой удачи и успеха, а также приводят к ущербу.

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Что нужно носить в кошельке, чтобы всегда водились деньги - это поможет улучшить ситуацию

В мире существует целый список вещей, которые можно хранить в кошельке для привлечения денег. Как минимум один из них найдется точно у каждого.

Самым простым и популярным способом является банкнота одного доллара. Также можно носить редкие монеты, монеты из других стран, кусочек красной ткани или даже мяту. Все эти предметы, цвета и запахи способствуют привлечению больших финансов.

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