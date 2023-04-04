Что нельзя хранить под кроватью: 5 предметов, о которых вы не догадывались

Множество вещей, которые хранятся дома - могут приносит несчастье. Однако также важно места, в которых хранятся эти вещи.

Что нельзя хранить под кроватью / коллаж фото instagram/_retro_moda, kut_mebell

Кровать - одно из самых важных мест в доме. Она хранит энергию человека и важно не подвергать ее опасности. Под кроватью можно хранить не всё, об этом сегодня и поговорим.

Можно ли под кроватью хранить вещи - ответ на первый вопрос

Кровать, как и любое другое место - важно в доме. Однако неправильное хранение вещей может привнести в жизнь неприятные последствия. Хранить вещи под кроватью можно, но только те, которые не будут вносить в жизнь страхи и забирать энергию.

Что нельзя хранить под кроватью - как сохранить свою энергию

Эксперты по фэншую утверждают, что некоторые вещи под кроватью могут забирать энергию человека и делать его слабым перед бедами и ненастьями. Согласно этой практике, которую необходимо применять в обустройстве дома, можно оградить себя от этих последствий. Эксперты не советуют хранить под кроватью пять категорий вещей - вещи с плохими воспоминаниями, грязную обувь и одежду, искусственные растения, старую технику и поломанные вещи.

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Все эти предметы вызывают необъяснимую тревогу и страхи, могут принести ненастья и забрать удачу, а также заблокировать дорогу в будущее.

Что можно хранить под кроватью по фэншуй - на некоторые предметы нет запрета

Согласно фэншую, энергетические потоки должны свободно циркулировать по квартире, а значит - порядок имеет значение. Однако в современной жизни не во всех домах есть возможность иметь много свободного пространства.

В таком случае под кроватью можно хранить сезонную одежду, сезонную верхнюю одежду и обувь, а также сумки и постельное белье. Все эти вещи не принесут никакой неудачи, если хранить их под кроватью.

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