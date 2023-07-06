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Что нельзя говорить дочери: какие фразы наносят пожизненную травму

Алена Кюпели
6 июля 2023, 09:59 обновлено 6 июля, 10:09
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Негативные разговоры повышают уровень стресса, и вы же не хотите, чтобы ваша дочь подвергалась дополнительному стрессу.
Некоторые фразы могут сильно травмировать вашу девочк
Некоторые фразы могут сильно травмировать вашу девочк / Фото Pixabay

Если у вас родилась девочка, и вы хотите, чтобы она выросла сильной, независимой и успешной женщиной, нужно задать себе вопрос: что нужно говорить дочери, а также обходить стороной некоторые фразы. Они могут пошатнуть уверенность в себе, не дадут чувства безопасности и в целом, будут иметь негативные долгосрочные последствия для вашей девочки.

Ваши ободряющие слова могут творить чудеса и помочь ей чувствовать себя в безопасности. В то время, как обидные вещи, оставят раны на детском сердце навсегда.

С другой стороны, некоторые вещи, которые вы ей говорите, могут показаться невинными, но они могут ранить ее, как нож, и оставить шрамы на всю жизнь. Негативные разговоры повышают уровень стресса, и вы же не хотите, чтобы ваша дочь подвергалась дополнительному стрессу.

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Очень важно знать, что родители никогда не должны говорить детям и что вы должны говорить чаще, чтобы она почувствовала себя любимой и поддержанной.

Что с тобой не так?

Когда ваша дочь расстроена, вы должны спросить ее, что случилось, чтобы она почувствовала себя лучше.

Но, если вы скажете это после ошибочной фразы "что с тобой не так", она начнет сомневаться в себе. Она также может считать, что с ней что-то не так.

Тебе нужно похудеть/Ты толстеешь

Вы хотите, чтобы ваша маленькая девочка выросла независимой женщиной с высокой самооценкой?

Если вы будете постоянно говорить ей, чтобы она следила за своим весом и за тем, что она ест, она станет застенчивой. Это также может привести к тому, что она будет думать, что отсутствие идеального тела означает, что она некрасива.

Ты слишком драматизируешь

Неважно, насколько глупыми вы считаете ее проблемы, не сбрасывайте со счетов ее чувства. Вместо этого поговорите по душам. Она должна чувствовать, что ее эмоции обоснованы, и она может поговорить с вами, когда что-то произойдет.

Кроме того, позвольте ей плакать и выражать свои чувства вместо того, чтобы закрываться.

Я же говорила тебе

Итак, вы предупредили свою дочь держаться подальше от кого-то или чего-то. Вас не послушали, и что-то пошло не так.

В такой ситуации вашим первым побуждением может быть сказать: "Я же тебе говорила".

Если вы выплеснете ей это в лицо, она будет бояться делиться с вами чем-либо, когда что-то пойдет не так.

Ты не изменишься/ ты никогда не будешь другой

Вы 100 раз говорили ей что-то не делать, но она продолжает делать ту же ошибку. Теперь, если вы говорите ей, что она никогда не изменится, это означает, что она не способна что-то улучшить.

Эксперты советуют не использовать такие слова, как "всегда" или "никогда", чтобы у вашей девочки была возможность стать лучше.

Я бы хотела, чтобы ты была больше похож на (вставьте чье-то имя)

Сравнение вашей дочери с братьями, сестрами или другими детьми — одна из самых психологически разрушительных вещей, которые вы можете сделать со своей девочкой.

Если вы говорите, что хотите, чтобы она больше походила на кого-то другого, это наносит удар по ее чувству собственного достоинства и уверенности в себе. Это напрягает ее и снижает самооценку.

Я разочаровалась в тебе

Неважно, насколько вы разочарованы; вы никогда не должны говорить это своим детям. Ей определенно нужно знать, что ее действия не были идеальными, и она не может продолжать их делать.

Но если вы разочаруетесь в ней, она может почувствовать себя полной неудачницей.

Вместо этого скажите ей, как вы недовольны тем, что она сделала, и как она может поступить по-другому в следующий раз.

Ты же девочка!

Когда вы критикуете свою дочь за то, что она ведет себя как сорванец, и говорите ей:

Одеваться, сидеть, разговаривать…в "женственной" манере вы укрепляете гендерные стереотипы, нанося ущерб ее самооценке.

Если вы не хотите препятствовать ее росту, заставляя ее вписываться в созданный обществом идеальный образ настоящей леди, забудьте об этих фразах.

Девочки не могут делать это/Это не женская работа

Конечно, ваша маленькая девочка может делать все, что захочет, и вы должны сказать ей об этом. Но в тот момент, когда вы делаете это гендерной проблемой, вы ограничиваете ее потенциал.

Забудьте о социальном давлении и позвольте ей освободиться от глубоко укоренившегося сексизма. Позвольте ей делать и учиться тому, чем она увлечена.

Я оставлю тебя дома

Заманчиво пригрозить ей, чтобы она шевелилась, когда она не выходит из дома своей подруги или из супермаркета после того, как вы неоднократно просили ее.

Поскольку вы не собираетесь этого делать, подобные завуалированные угрозы принесут больше вреда, чем пользы.

Кроме того, воздержитесь от слов, которые унижают ее усилия или ставят под сомнение вашу любовь к ней.

  • Я не люблю тебя.
  • Ты могла бы сделать лучше.
  • Ты слишком эгоистична.
  • Перестань быть таким ребенком.
  • Не выдумывай.
  • Ты что, самая умная.
  • Ты же не хочешь меня рассердить.
  • Ты тупая/глупая.
  • Как тебе не стыдно.

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