Что нельзя готовить в фольге: продукты, о которых вы не догадывались

Алюминиевая фольга - не всегда самый оптимальный вариант для приготовления блюд. Мы расскажем, чем заменить алюминиевую фольгу, чтобы не портить своё здоровье.

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Что нельзя готовить в фольге / коллаж: Главред, фото: instagram vn_eat/svet_lana_pishett

Выпекание продуктов в фольге достаточно стандартная процедура для многих хозяек, однако мало кто знает, что она может навредить. Главред расскажет, какая сторона фольги вредная и как себя обезопасить.

Вредна ли фольга для запекания - начнем с причин

Как давно известно, фольга для выпекания состоит из алюминия. Этот металл может тормозить синтез гемоглобина, повреждать кости, накапливаться в легких и почках, постепенно приводя к нарушению почечной функции и развивая разные болезни. Врачи советуют минимизировать использование фольги в целях приготовления пищи.

Что нельзя готовить в фольге - несколько продуктов

Как мы уж сказали выше - фольга состоит из алюминия, который является опасным для здоровья.

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Особенно опасным этот металл становится, когда соприкасается с домашней птицей или красным мясом. Также выделение алюминия становится значительно больше при контакте с сыром, лимоном и солью. Важно постараться отказаться от приготовления хотя бы этих блюд в фольге.

Чем заменить алюминиевую фольгу - выход есть

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких стоит заменить фольгу. Например, на пергаментную бумагу. Этот материал отличается устойчивостью к температурам и испарениям, его можно использовать и для запекания птицы, и для запекания овощей, и для запекания рыбы. К тому же к бумаге продукты прилипают реже.

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