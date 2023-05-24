Что нельзя готовить в фольге: продукты, о которых вы не догадывались

Выпекание продуктов в фольге достаточно стандартная процедура для многих хозяек, однако мало кто знает, что она может навредить. Главред расскажет, какая сторона фольги вредная и как себя обезопасить.
Вредна ли фольга для запекания - начнем с причин
Как давно известно, фольга для выпекания состоит из алюминия. Этот металл может тормозить синтез гемоглобина, повреждать кости, накапливаться в легких и почках, постепенно приводя к нарушению почечной функции и развивая разные болезни. Врачи советуют минимизировать использование фольги в целях приготовления пищи.
Что нельзя готовить в фольге - несколько продуктов
Как мы уж сказали выше - фольга состоит из алюминия, который является опасным для здоровья.
Особенно опасным этот металл становится, когда соприкасается с домашней птицей или красным мясом. Также выделение алюминия становится значительно больше при контакте с сыром, лимоном и солью. Важно постараться отказаться от приготовления хотя бы этих блюд в фольге.
Чем заменить алюминиевую фольгу - выход есть
Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких стоит заменить фольгу. Например, на пергаментную бумагу. Этот материал отличается устойчивостью к температурам и испарениям, его можно использовать и для запекания птицы, и для запекания овощей, и для запекания рыбы. К тому же к бумаге продукты прилипают реже.
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