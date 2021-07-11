Что нельзя готовить на Петра и Павла: меню и вкусные рецепты на праздник

Что приготовить на Петра и Павла

12 июля православные христиане отмечают праздник Петра и Павла. В украинских традициях Петровок – традиционные праздничные украинские блюда. Узнайте, что подавали к столу 12 июля и рецепты украинских блюд.

Христианский праздник Петровки, 12 июля, любили украинцы во все времена и старались следовать приметам праздника.

Одной из главных традиций на 12 июля был праздничный стол, к которому подавались традиционные украинские блюда.

На Петра и Павла заканчивался Петровский пост и люди, вернувшись с богослужения в церкви разговлялись.

Меню на Петра и Павла 12 июля

Праздником Петра заканчивается Петровка — пост, который длился в течение нескольких недель.

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В рацион вводили много свежей зелени, молодых овощей, грибов, ягод.

Варили зеленый борщ, делали холодник (холодный борщ), голубцы в молодом свекольном или виноградном листе.

После поста на Петровку обильно разговлялись, резали домашнего кабанчика или барашка, птицу и готовили из них разнообразные мясные блюда, домашние колбасы.

К праздничному столу подавали молодой картофель с укропом, салаты из свежих овощей, творог, яйца, молоко и сливочное масло.

В это жаркое время особенно популярны были холодные первые блюда и квас, сладкие блюда и напитки из ягод, кисель из вишен.

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Петр – покровитель рыбного промысла, поэтому это праздник рыбаки считают своим, на столе должны быть блюда из свежей рыбы.

В Петров день кумовья приходили в гости к крестникам и с поклонами дарили им пшеничные пироги.

Сваты со стороны жены угощали сватов мужа ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятьям сыр из печи.

Что приготовить на Петра и Павла

Первым делом, на столе должен быть наваристый украинский борщ из молодых овощей, он так и назывался "молодой борщ" – из свеклы, моркови, капусты и зелени нового урожая.

Одно из традиционных блюд на Петра и Павла в Украине – мандрыки – выпечка из творожного теста. В разных регионах мандрыки (мандрики, мандрыгы) выпекались по своим рецептам, характерным для этой области.

Это могло быть печенье, пирожки, пироги, пончики, булочки с ягодами, но основой теста была пшеничная мука, сыр, яйца, масло. Именно мандрыками разговлялись, вернувшись из церкви, раздавали их деткам и пастухам, которые пасли общественный скот.

О мандрыках в украинской истории существует такая легенда. Мандрыками – булочками - питались святые апостолы, когда путешествовали, мандрували, по свету. А однажды мандрык украла у апостолов кукушка и была наказана – подавилась им и не смогла больше куковать.

Как приготовить традиционное праздничное блюдо мандрики

Вам понадобиться:

Мука – 5 стаканов (стакан 250мл)

Яйца – 2 шт.

Молоко – 2 стакана

Дрожжи – 15 г

Вишни – 600 г

Сахар – 200 г

В половине стакана теплого молока развести 1 столовую ложку сахара, а потом туда добавить дрожжи и оставить для образования "шапочки". В большую миску насыпать 2 стакана муки и влить 1,5 стакана молока, все тщательно перемешать. К мучной массе добавить дрожжи, размешать и поставить в теплое место.

Когда тесто подойдет, вы это увидите по пузырькам. Добавьте в тесто яйца и вымешивайте до состояния, когда оно не будет липнуть к рукам. По мере необходимости добавляйте муку. Оставьте в теплом месте, чтобы подошло.

Вишни помойте и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте на 1 час, чтобы они пустили сок. Сок потом нужно прокипятить, чтобы полить им уже готовые мандрики.

Когда тесто подойдет, его нужно тонко раскатать, вырезать кружочки стаканом и выложить в середину несколько вишен. Сверху накрыть еще одним пластом теста и выдавить пончик. Выпекать пончики нужно при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Сиропом из вишен полить готовые мандрики. Можно пончики окунуть в сироп и дать им остыть.

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