Что нельзя готовить на Петра и Павла: меню и вкусные рецепты на праздник

На Петра и Павла заканчивался Петровский пост и люди, вернувшись с богослужения в церкви разговлялись.
12 июля православные христиане отмечают праздник Петра и Павла. В украинских традициях Петровок – традиционные праздничные украинские блюда. Узнайте, что подавали к столу 12 июля и рецепты украинских блюд.
Христианский праздник Петровки, 12 июля, любили украинцы во все времена и старались следовать приметам праздника.
Одной из главных традиций на 12 июля был праздничный стол, к которому подавались традиционные украинские блюда.
На Петра и Павла заканчивался Петровский пост и люди, вернувшись с богослужения в церкви разговлялись.
Меню на Петра и Павла 12 июля
Праздником Петра заканчивается Петровка — пост, который длился в течение нескольких недель.
В рацион вводили много свежей зелени, молодых овощей, грибов, ягод.
Варили зеленый борщ, делали холодник (холодный борщ), голубцы в молодом свекольном или виноградном листе.
После поста на Петровку обильно разговлялись, резали домашнего кабанчика или барашка, птицу и готовили из них разнообразные мясные блюда, домашние колбасы.
К праздничному столу подавали молодой картофель с укропом, салаты из свежих овощей, творог, яйца, молоко и сливочное масло.
В это жаркое время особенно популярны были холодные первые блюда и квас, сладкие блюда и напитки из ягод, кисель из вишен.
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Петр – покровитель рыбного промысла, поэтому это праздник рыбаки считают своим, на столе должны быть блюда из свежей рыбы.
В Петров день кумовья приходили в гости к крестникам и с поклонами дарили им пшеничные пироги.
Сваты со стороны жены угощали сватов мужа ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятьям сыр из печи.
Что приготовить на Петра и Павла
- Первым делом, на столе должен быть наваристый украинский борщ из молодых овощей, он так и назывался "молодой борщ" – из свеклы, моркови, капусты и зелени нового урожая.
- Одно из традиционных блюд на Петра и Павла в Украине – мандрыки – выпечка из творожного теста. В разных регионах мандрыки (мандрики, мандрыгы) выпекались по своим рецептам, характерным для этой области.
- Это могло быть печенье, пирожки, пироги, пончики, булочки с ягодами, но основой теста была пшеничная мука, сыр, яйца, масло. Именно мандрыками разговлялись, вернувшись из церкви, раздавали их деткам и пастухам, которые пасли общественный скот.
О мандрыках в украинской истории существует такая легенда. Мандрыками – булочками - питались святые апостолы, когда путешествовали, мандрували, по свету. А однажды мандрык украла у апостолов кукушка и была наказана – подавилась им и не смогла больше куковать.
Как приготовить традиционное праздничное блюдо мандрики
Вам понадобиться:
- Мука – 5 стаканов (стакан 250мл)
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 2 стакана
- Дрожжи – 15 г
- Вишни – 600 г
- Сахар – 200 г
В половине стакана теплого молока развести 1 столовую ложку сахара, а потом туда добавить дрожжи и оставить для образования "шапочки". В большую миску насыпать 2 стакана муки и влить 1,5 стакана молока, все тщательно перемешать. К мучной массе добавить дрожжи, размешать и поставить в теплое место.
Когда тесто подойдет, вы это увидите по пузырькам. Добавьте в тесто яйца и вымешивайте до состояния, когда оно не будет липнуть к рукам. По мере необходимости добавляйте муку. Оставьте в теплом месте, чтобы подошло.
Вишни помойте и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте на 1 час, чтобы они пустили сок. Сок потом нужно прокипятить, чтобы полить им уже готовые мандрики.
Когда тесто подойдет, его нужно тонко раскатать, вырезать кружочки стаканом и выложить в середину несколько вишен. Сверху накрыть еще одним пластом теста и выдавить пончик. Выпекать пончики нужно при температуре 180 градусов 10-15 минут.
Сиропом из вишен полить готовые мандрики. Можно пончики окунуть в сироп и дать им остыть.
Запреты на день Петра и Павла
- Физический труд запрещен, а работу на огороде лучше отложить;
- Нельзя сквернословить и унывать 12 июля;
- День Петра и Павла не подходит для церемонии бракосочетания;
- Нельзя вышивать и заниматься рукоделием.
- Помимо этого, наши предки не работали на церковный праздник, а убирать в домах старались перед священным днем