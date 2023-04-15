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Что нельзя есть с творогом и чего нельзя пить: неожиданные сведения

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2023, 16:08 обновлено 15 апреля, 16:19
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Вряд ли стоит лишний раз говорить о том, что творог ‒ довольно полезный продукт. Главред решил рассказать детально, что нельзя есть вместе с творогом.
Творог
Творог / коллаж фото УНИАН

Творог богат белом, кальцием, витаминами и аминокислотами. Для того, чтобы этот продукт принес пользу организму, говорят эксперты, следует придерживаться некоторых правил. Детально мы ниже расскажем детально, в каком случае творог принесет максимальную пользу телу и с какими продуктами/напитками его нельзя сочетать.

Что нельзя есть вместе с творогом

Творог может превратиться в практически бесполезную еду, если есть его вместе с некоторыми другими продуктами или напитками.

Молоко. При соединении творога и молока показатель молочного белка гораздо выше того, который может усвоиться организмом.

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Куриные яйца. В этом случае работает то же правило, что и с молоком – такое количество белка, который сложно усвоить, вряд ли будет полезен для тела.

Сахар. Вряд ли можно найти что-то более калорийное, чем сладкая творожная масса. Соответственно, если присыпать творог сахаром, кальций будет усваиваться хуже.

Рыба и мясо. Не стоит пробовать сочетать творог с рыбой или мясом ‒ на выходе получится очень калорийное блюдо. Ну и результатов в формате вздутого живота и последующего метеоризма долго ждать не придется.

Кофе. В составе напитка содержатся всякого рода дубильные вещества, которые никак не сочетаются с творогом. В результате такой смеси кальций будет усваиваться только частично.

Чай. Многие привыкли запивать кусочек творога чаем. Однако эксперты отнюдь не рекомендуют сочетать эти продукты. Дело в том, что чай содержит танин. И это вещество препятствует усвоению телом полезных веществ. Специалисты потому и рекомендуют пить чай минимум через час после того, как съели кусок творога (чтобы тот был максимально полезен для организма).

Кому нельзя употреблять творог

Есть несколько групп людей, которым следует отказаться от употребления творога. Дело в том, что этот кисломолочный продукт богат белком и дополнительно нагружает органы выводной системы. Медики рекомендуют исключить из рациона творог людям, страдающим от заболеваний почечной системы. Кроме того, этот продукт противопоказан людям, имеющим аллергию на молочный белок, страдают ожирением либо атеросклерозом.

Творог

Когда лучше всего есть творог

Медики советуют употреблять творог до обеда. Дело в том, что кисломолочные продукты сильно стимулируют синтез инсулина. В результате повышается чувство голода. Далее ‒ поскольку утром рецепторы инсулина гораздо менее чувствительны, чем вечером. И потому творог на завтрак — лучший выбор. Съев его перед сном, человек только усилит аппетит. В целом, эксперты рекомендуют есть творог с овощами. И это должно стать отличным сбалансированным завтраком.

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