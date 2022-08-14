Что нельзя есть человеку: топ-5 продуктов, которые вредят организму / foodandmood.com и Woman.ru

5 продуктов которые нельзя есть

Употребление определенного вида продуктов может быть крайне и крайне вредно для организма ‒ провоцирует аллергию, делает хуже функционирование ЖКТ и "бьет" по сердечно-сосудистой системе. Есть как минимум топ-5 продуктов, которые нельзя есть каждый день.

Мясо на гриле

Готовясь на гриле, мясо накапливает вещества-амины, которые приводят к развитию разного рода опухолей ‒ порой довольно неприятных. При этом, как говорят диетологи, иные способы приготовления мяса не являются настолько опасными.

Копченая рыба

При таком процессе, к сожалению, порой довольно редко уничтожаются все 100% зловредных микроорганизмов (хоть процент, хоть пол-процента проскочат). А если условия копчения не соблюдать, то даже может стать причиной атаки глистов на организм.

Более того –в копченой рыбе всегда много канцерогенов. Особенно много ‒ если копчение горячее. Дело в том, под воздействием температуры канцерогены легко просачиваются внутрь рыбин.

Еще одно противопоказание к копченой рыбе – проблемы с почками или с сердцем (соль, которой много в таком продукте, всегда обостряет такого рода патологии).

Тунец

Проблема в том, что тунец такая рыба, в которой очень быстро накапливается ртуть из окружающей среды. Поэтому постоянное поедание этого продукта всерьез повышает риск появления сердечного приступа, ухудшает в целом проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также провоцирует сенсорные функции организма.

Грибы

Это сильно тяжелая пища. Она и в обычном формате переваривается долго и плохо ‒ из-за большого содержания хитина. Также грибы замедляют выделение желудочного сока. Потому-то их должны осторожно есть люди, которые страдают от болезней желудка.

Кокосовое масло

Насыщенные жиры, в которых содержаться триглицериды. Эти вещества снижают уровень общего холестерина в теле. И, понятное дело, регулярно приводят к серьезным изменениям организма ‒ авитаминоз либо нарушения гормонального фона.

Что с чем нельзя есть или какие продукты нельзя смешивать

Сыр + помидор

"Томатные" кислоты устраивают химическую реакцию с кальцием, который содержится в белом сыре. И, соответственно, создает очень специфические отложения в суставах. А регулярное употребление таких продуктов часто приводят к сильным болям в суставах.

Рыба + молоко

Молоко блокирует выработку желудочного сока, который очень нужен для переваривания рыбы. И поэтому если покушать рыбки и запить молочком ‒ гарантированное несварение и вдобавок боль в животе.

Кофе + ржаной хлеб

Кофе мешает нормально усваивать полезные вещества, которые есть в хлебе. Еще кофеин блокирует всасывание кальция и остальных микроэлементов. Потому-то лучше не рисковать и лишний раз не кушать бутерброд под чашечку кофе. Пользы организму будет мало.

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