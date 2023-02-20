Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

В календаре есть много удивительных и значимых дат, наполненных разным смыслом, например, как пятница 13-е или зеркальные даты. О таких датах сегодня и пойдет речь.
Что такое зеркальные даты - значение дней
Даты, в которых одинаковые числа отзеркаливают друг друга - называют зеркальными или палиндромами. Например 23.02.2023 - день, который настанет совсем скоро. Нумерологи утверждают, что магия зеркальных чисел дарит дню определенную эмоциональную окраску и влияет на планы этого дня.
Зеркалные даты в 2023 году:
- 23.01.2023
- 03.03.2023
- 23.03.2023
- 23.04.2023
- 23.05.2023
- 23.06.2023
- 07.07.2023
- 23.07.2023
- 08.08.2023
- 23.08.2023
- 09.09.2023
- 23.09.2023
- 23.10.2023
- 23.11.2023
- 23.12.2023
Что дает зеркальная дата - магия дня
Эзотерики и нумерологи считают, что в зеркальную дату очень просто притянуть к себе благополучие и удачу. Числа, кардинально меняющие жизнь, позволяют проводить особенные ритуалы и загадывать сокровенные желания, которые сбываются, ведь по мнению. экспертов зеркальные даты - это знаки Вселенной.
Также нумерологи отмечают, что зеркальные даты благоприятны для начинаний и новых стартов.
Что нельзя делать в зеркальный день - защищаем себя и близких от бед и неблагополучия
Главной ошибкой зеркальных дат является планирование свадьбы и венчаний на этот день, считается, что пары, которые скрепляют союз в этот день - могут быстро расстаться.
Этот день совершенно не проходит для того, чтобы доказывать свою правоту и вступать в конфликты. В этот день нельзя провоцировать ссоры и ввязываться в чужие разногласия.
Зеркальная дата запрещает беспокойство - лучше провести день не переедая, не перенагружаясь и без алкоголя.
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