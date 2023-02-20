Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

Совсем скоро в мире наступит зеркальная дата. Что принесет этот день и почему он особенный - расскажем сегодня.

В календаре есть много удивительных и значимых дат, наполненных разным смыслом, например, как пятница 13-е или зеркальные даты. О таких датах сегодня и пойдет речь.

Что такое зеркальные даты - значение дней

Даты, в которых одинаковые числа отзеркаливают друг друга - называют зеркальными или палиндромами. Например 23.02.2023 - день, который настанет совсем скоро. Нумерологи утверждают, что магия зеркальных чисел дарит дню определенную эмоциональную окраску и влияет на планы этого дня.

Зеркалные даты в 2023 году:

видео дня

23.01.2023

03.03.2023

23.03.2023

23.04.2023

23.05.2023

23.06.2023

07.07.2023

23.07.2023

08.08.2023

23.08.2023

09.09.2023

23.09.2023

23.10.2023

23.11.2023

23.12.2023

Что дает зеркальная дата - магия дня

Эзотерики и нумерологи считают, что в зеркальную дату очень просто притянуть к себе благополучие и удачу. Числа, кардинально меняющие жизнь, позволяют проводить особенные ритуалы и загадывать сокровенные желания, которые сбываются, ведь по мнению. экспертов зеркальные даты - это знаки Вселенной.

Также нумерологи отмечают, что зеркальные даты благоприятны для начинаний и новых стартов.

Что нельзя делать в зеркальный день - защищаем себя и близких от бед и неблагополучия

Главной ошибкой зеркальных дат является планирование свадьбы и венчаний на этот день, считается, что пары, которые скрепляют союз в этот день - могут быстро расстаться.

Этот день совершенно не проходит для того, чтобы доказывать свою правоту и вступать в конфликты. В этот день нельзя провоцировать ссоры и ввязываться в чужие разногласия.

Зеркальная дата запрещает беспокойство - лучше провести день не переедая, не перенагружаясь и без алкоголя.

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