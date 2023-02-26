Великий пост 2023 - это время, когда каждый человек может пройти духовное очищение, вместе с которым очищается и наше тело.
В эти дни лучше сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды и осуждения.
Во время Великого поста рекомендуется воздержаться от всех продуктов животного происхождения, к которыми относятся:
- Мясо и птица.
- Молоко, в том числе сухое, и яйца.
- Нельзя есть выпечку.
- Нельзя принимать алкогольные напитки.
Что нельзя делать в Великий пост
Нельзя в Великий пост употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Но есть несколько исключений: рыбу можно есть в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье, а в Лазареву субботу разрешается рыбная икра.
Чтобы не навредить здоровью, пожилые люди, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешественники, военные и заключенные не соблюдают строгий пост.
Нельзя детям в Великий пост есть сладости.
Нельзя в Великий пост курить и пить алкогольные напитки.
Нельзя в доме ругаться, злиться и обижаться. Можно большие беды привлечь.
Читайте такжеМеню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецепты
Читайте также:
- От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентами
- Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецепт
- Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецепты