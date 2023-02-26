Что нельзя делать в Великий пост 2023. Все запреты и приметы перед Пасхой.

Что нельзя делать в Великий почт 2023 приметы / pixabay

Великий пост 2023 - это время, когда каждый человек может пройти духовное очищение, вместе с которым очищается и наше тело.

В эти дни лучше сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды и осуждения.

Во время Великого поста рекомендуется воздержаться от всех продуктов животного происхождения, к которыми относятся:

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Мясо и птица.

Молоко, в том числе сухое, и яйца.

Нельзя есть выпечку.

Нельзя принимать алкогольные напитки.

Что нельзя делать в Великий пост

Нельзя в Великий пост употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Но есть несколько исключений: рыбу можно есть в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье, а в Лазареву субботу разрешается рыбная икра.

Чтобы не навредить здоровью, пожилые люди, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешественники, военные и заключенные не соблюдают строгий пост.

Нельзя детям в Великий пост есть сладости.

Нельзя в Великий пост курить и пить алкогольные напитки.

Нельзя в доме ругаться, злиться и обижаться. Можно большие беды привлечь.

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