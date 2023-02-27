Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраля

Что нельзя делать 28 февраля и какие существуют приметы в последний день зимы 2023 года.

Что нельзя делать 28 февраля / goodfon.ru

28 февраля церковь почитает память святого Онисима, апостола от семидесяти, епископа Византийского, который жил в I веке.

В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар.

На Онисима в старину принято было "прогонять" зиму, которую выпроваживали шумными гуляниями и песнями с хороводами.

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Женщины выносили на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто ее носит.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя 28 февраля строить планы на будущее. Верили, что им не суждено будет исполниться.

Нельзя 28 февраля давать деньги в долг. Можно назад их уже не вернуть.

Нельзя 28 февраля тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли притянуть плохую энергетику и прогнать достаток.

Нельзя 28 февраля работать молотком, топором или красить.

Нельзя 28 февраля идти в гости сегодня с пустыми руками. Будет сильная ссора с хозяевами, и помириться не удастся совсем.

Приметы на 28 февраля

Если в этот ветер дует с восточной стороны, то летом будут песчаные бури.

Если закат ярко-красный, то это также сулило сильные снегопады вскоре.

Если в день Онисима мало снега, то ждать неурожая.

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