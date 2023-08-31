Что нельзя делать в Германии: 5 запретов, о которых важно знать

Путешествие в Германию обещает незабываемые впечатления, но помимо позитивных моментов, важно помнить и о тех правилах и запретах, которые характерны для этой страны. Мы расскажем о некоторых важных аспектах, которые стоит учитывать во время пребывания в Германии.
Какие запреты в Германии?
- Соблюдайте правила дорожного движения Правила дорожного движения в Германии являются основой безопасности на дорогах. Светофоры даже в ночное время остаются активными, и их соблюдение обязательно. Проезд на красный сигнал светофора может повлечь за собой штраф. Помимо этого, важно помнить о правилах парковки и скоростного режима.
- Заботьтесь об окружающей среде Одним из важных аспектов немецкой культуры является забота о окружающей среде. В Германии принято сортировать мусор: органический и неорганический выбрасываются в разные контейнеры. Отсутствие урны вблизи не является оправданием для выбрасывания мусора на землю.
- Особенности отношения к алкоголю В Германии алкоголь неоспоримо важен, но употребление его на улицах запрещено. Здесь множество баров и пабов, где можно насладиться напитками. Однако вам не стоит появляться на улицах с алкоголем в руках, это может повлечь за собой неприятные последствия.
- Соблюдайте уважение в общении Уважение к собеседнику – это важный аспект общения в Германии. Вежливые обращения "герр" (господин) или "фрау" (госпожа) считаются хорошим тоном. Важно избегать нецензурных выражений даже в кругу друзей, так как это может вызвать недовольство и недопонимание.
- Обратите внимание на нюансы Некоторые фразы и жесты могут иметь разное значение в Германии. Например, фраза "пригласить на чашечку кофе" может восприниматься как намек на сексуальные отношения. Поэтому важно быть внимательным к нюансам и учитывать местные обычаи.
Что нельзя спрашивать у немцев?
Вопросы о доходах: В Германии считается неприличным спрашивать о зарплате или доходах. Это считается частным делом.
Вопросы о прошлой работе: Избегайте вопросов о предыдущих местах работы, если собеседник сам не делится этой информацией.
Что нельзя делать ночью в Германии?
Шуметь: В большинстве городов Германии существуют строгие ограничения на шум после определенного времени, обычно после 22:00. Шумные мероприятия и тусовки лучше перенести на дневное время.
Покупать алкоголь в ночное время: В большинстве регионов Германии существует запрет на продажу алкоголя с определенного времени ночью. Обычно это касается продажи алкоголя с 22:00 до 6:00 утра.
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