Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния: опасные приметы, которые привлекают беду в дом

Погода в Украине / pixabay

21 декабря наступит день зимнего солнцестояния. Это произойдет в 17:58 по киевскому времени.

В этот день можно привлечь невероятную удачу, любовь и исполнить заветное желание.

При этом, специалисты говорят, что есть в день зимнего солнцестояния запреты и вещи, которые могут привлечь беду в ваш дом.

Эксперты говорят, что нельзя устраивать шумные вечеринки и переедать 21 декабря.

Нельзя жадничать и отказывать в помощи людям. Тот, кто поможет в день зимнего солнцестояния, весь год будет жить в достатке. Кроме того, финансовые проблемы обойдут стороной.

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Стоит в день зимнего солнцестояния отдать все долги и забыть о финансовых трудностях.

Обязательно уберите дом. Грязь, старые вещи и неубранное жилище может оттолкнуть удачу в вашей жизни.

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