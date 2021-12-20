Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния: опасные приметы, которые привлекают беду в дом

Зимнее солнцестояние считается особенным, когда можно привлечь позитивную энергию в свою жизнь.
21 декабря наступит день зимнего солнцестояния. Это произойдет в 17:58 по киевскому времени.
В этот день можно привлечь невероятную удачу, любовь и исполнить заветное желание.
При этом, специалисты говорят, что есть в день зимнего солнцестояния запреты и вещи, которые могут привлечь беду в ваш дом.
Эксперты говорят, что нельзя устраивать шумные вечеринки и переедать 21 декабря.
Нельзя жадничать и отказывать в помощи людям. Тот, кто поможет в день зимнего солнцестояния, весь год будет жить в достатке. Кроме того, финансовые проблемы обойдут стороной.
Стоит в день зимнего солнцестояния отдать все долги и забыть о финансовых трудностях.
Обязательно уберите дом. Грязь, старые вещи и неубранное жилище может оттолкнуть удачу в вашей жизни.
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