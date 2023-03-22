Что нельзя делать в день поминок: несколько важных правил

Почтить память покойного близкого человека - необходимая мера, такая же как и молитва за него. Как и в любом другом важном мероприятии есть свои нюансы, и поминальные дни не стали исключением.
Что нельзя делать в день поминок - главные запреты
Поминальные традиции разных дней включают в себя обеды и молебни по умершему, однако запреты в каждый из этих дней одинаковы.
Православные традиции глаголят о том, что поминки абсолютно исключат употребление спиртных напитков, много громких суетных разговоров, также не стоит в этот день петь и уделять много времени веселью. Главная черта этих дней - скромность и тишина. Все мысли должны быть посвящены тому, кто покинул этот мир.
Что нельзя делать до 40 дней после смерти родственника - о чем стоит знать
Всем давно известно, что душа покидает наш мир окончательно спустя 40 дней после смерти. Все эти дни - особенны, они имеют также свои правила и рекомендации.
Традиции запрещают в течение данных 40 дней стричь волосы или сбривать их, это проявление неуважения к покойному человеку. Также не стоит есть семечки, ведь таким образом можно "заплевать" память об умершем. Некоторые также утверждают, что на протяжении 40 дня нельзя убираться в доме и оставаться в темноте.
Когда нельзя проводить поминки - в какие дни это запрещено
Поминальные дни высчитываются с даты смерти человека или отмечаются в православном календаре в определенный период года. Однако есть некоторые ограничения по которым не всегда можно отмечать поминки.
Православные каноны запрещают поминать усопших в Рождество, Пасху и Великий пост.
Также не стоит отмечать поминовение в будний день. Как правило, такие дни переносятся на выходные.
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