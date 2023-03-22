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Что нельзя делать в день поминок: несколько важных правил

22 марта 2023, 15:40
Поминальные дни в нашей культуре очень важны. Принято вспоминать о родственниках и поминать их, однако необходимо делать это правильно.
Что нельзя делать в день поминок
Что нельзя делать в день поминок / коллаж фото ua.depositphotos.com

Почтить память покойного близкого человека - необходимая мера, такая же как и молитва за него. Как и в любом другом важном мероприятии есть свои нюансы, и поминальные дни не стали исключением.

Что нельзя делать в день поминок - главные запреты

Поминальные традиции разных дней включают в себя обеды и молебни по умершему, однако запреты в каждый из этих дней одинаковы.

Православные традиции глаголят о том, что поминки абсолютно исключат употребление спиртных напитков, много громких суетных разговоров, также не стоит в этот день петь и уделять много времени веселью. Главная черта этих дней - скромность и тишина. Все мысли должны быть посвящены тому, кто покинул этот мир.

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Что нельзя делать до 40 дней после смерти родственника - о чем стоит знать

Всем давно известно, что душа покидает наш мир окончательно спустя 40 дней после смерти. Все эти дни - особенны, они имеют также свои правила и рекомендации.

Традиции запрещают в течение данных 40 дней стричь волосы или сбривать их, это проявление неуважения к покойному человеку. Также не стоит есть семечки, ведь таким образом можно "заплевать" память об умершем. Некоторые также утверждают, что на протяжении 40 дня нельзя убираться в доме и оставаться в темноте.

Когда нельзя проводить поминки - в какие дни это запрещено

Поминальные дни высчитываются с даты смерти человека или отмечаются в православном календаре в определенный период года. Однако есть некоторые ограничения по которым не всегда можно отмечать поминки.

Православные каноны запрещают поминать усопших в Рождество, Пасху и Великий пост.

Также не стоит отмечать поминовение в будний день. Как правило, такие дни переносятся на выходные.

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