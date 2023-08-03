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Что нельзя делать в церкви: запреты, о которых помнят не все

Сергей Кущ
3 августа 2023, 09:12 обновлено 3 августа, 09:12
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Соблюдение уважения к святым местам и их правилам поможет вам избежать неприятностей.
Что нельзя делать в церкви
Что нельзя делать в церкви / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Церковь - особое место для многих людей. Однако существуют некоторые правила и нюансы, которые стоит учитывать, при походе в святыню. Давайте разберемся, кому и в каком виде не рекомендуется заходить в церковь и что там нельзя делать.

В каком виде нельзя заходить в церковь?

Следует избегать неприличной или вызывающей одежды при посещении церкви. Краткие юбки, обнаженное плечо или грудь могут нарушать общий дух уважения и святости места.

Что нельзя делать в церкви?

  • В храме запрещено разговаривать. Существует распространенное мнение, что беседы в церкви могут привести к привлечению неприятностей. Многие люди трактуют это правило буквально и, войдя в священное место, стараются меньше говорить, опасаясь привлечь беду на себя. Однако стоит заметить, что данное убеждение не связано с церковными нормами и правилами. В церкви допускается разговаривать, если только разговоры не отвлекают других прихожан от молитвы.
  • Спрашивать о времени в храме нежелательно. Узнать у кого-то время в церкви - значит принести на себя невзгоды. Согласно другой интерпретации, в храме лучше воздержаться от вопросов о времени, поскольку на небесах понятия времени отсутствуют, и такой вопрос может неприятно задеть Высшие Силы.
  • Скрещивание рук за спиной нежелательно. По утверждению духовных лиц, это архаичное предрассудок не имеет научного обоснования. Поверившие в него люди полагают, что бесы начинают окружать человека, который скрестил руки за спиной. Это положение тела, как будто, создает "карусель" для злых сил.

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Можно ли просто так зайти в церковь?

Да, в большинстве случаев можно посетить церковь, даже если вы не являетесь верующим. Многие церкви открыты для всех и приветствуют посетителей, независимо от их вероисповедания.

Можно ли входить в церковь во время месячных?

С точки зрения духовных традиций, в некоторых вероисповеданиях рекомендуется воздерживаться от посещения храма во время месячных, так как это считается временем "нечистоты". Однако эти правила могут различаться в разных церковных общинах, и многие церкви придерживаются более толерантного подхода.

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