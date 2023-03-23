Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти

К сожалению, в жизни каждого человека наступает момент, когда из жизни уходит близкий человек, но его вещи остаются. О том, что с ними делать - расскажем далее.

Что нельзя делать с вещами умершего человека / коллаж фото ua.depositphotos.com

Вещи умершего человека - это всегда предмет сомнений. От некоторых ценностей избавляться не хочется, а что делать с другими вещами - иногда просто непонятно. О том, как правильно поступать - расскажем сегодня.

Можно ли выбрасывать вещи умершего - для начала разберемся с этим

Не все вещи покойного человека необходимо выбрасывать. Однако есть те, которые выбросить необходимо.

Это касается вещей, которые были рядом с человеком или на нем в момент смерти, а именно: постельное белье, кровать/диван, одежда, украшения.

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Утилизировать эти вещи необходимо потому, что они напитаны энергией смерти и мучения перед ней. Ещё лучше - такие вещи сжечь.

Что нельзя делать с вещами умершего человека - необходимо знать

Несмотря на то, что прикасаться к вещам человека, который покинул этот мир достаточно тяжело, некоторые приступают к их уборке практически сразу - это неправильно.

Необходимо не трогать вещи умершего как минимум три дня после смерти, а лучше - прикасаться к ним только после 40 дней.

Что делать с вещами умершего после похорон - отдать или оставить

После смерти человека не стоит пользоваться его любимыми вещами. Их необязательно выкидывать, можно сложить в коробку как память и отнести туда, где вы не живете. С другими вещами дела обстоят проще. Семейные реликвии и важные для вас вещи можно оставить себе и пользоваться. Также одежду и предметы быта можно раздать другим людям. Самое главное - избавиться от всего, что так или иначе связано со страданиями или мучениями того, кто покинул этот мир.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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