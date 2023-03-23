Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти

Вещи умершего человека - это всегда предмет сомнений. От некоторых ценностей избавляться не хочется, а что делать с другими вещами - иногда просто непонятно. О том, как правильно поступать - расскажем сегодня.
Можно ли выбрасывать вещи умершего - для начала разберемся с этим
Не все вещи покойного человека необходимо выбрасывать. Однако есть те, которые выбросить необходимо.
Это касается вещей, которые были рядом с человеком или на нем в момент смерти, а именно: постельное белье, кровать/диван, одежда, украшения.
Утилизировать эти вещи необходимо потому, что они напитаны энергией смерти и мучения перед ней. Ещё лучше - такие вещи сжечь.
Что нельзя делать с вещами умершего человека - необходимо знать
Несмотря на то, что прикасаться к вещам человека, который покинул этот мир достаточно тяжело, некоторые приступают к их уборке практически сразу - это неправильно.
Необходимо не трогать вещи умершего как минимум три дня после смерти, а лучше - прикасаться к ним только после 40 дней.
Что делать с вещами умершего после похорон - отдать или оставить
После смерти человека не стоит пользоваться его любимыми вещами. Их необязательно выкидывать, можно сложить в коробку как память и отнести туда, где вы не живете. С другими вещами дела обстоят проще. Семейные реликвии и важные для вас вещи можно оставить себе и пользоваться. Также одежду и предметы быта можно раздать другим людям. Самое главное - избавиться от всего, что так или иначе связано со страданиями или мучениями того, кто покинул этот мир.
Что стоит учитывать читателю
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