Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами

Розы - шикарные и величественные цветы, которые способны украсить любой сад и территорию. Однако эта красота требует ухода и правильной подготовки к зиме. Осень уже началась, а значит скоро будет необходимо позаботиться о перезимовке этих растения.
Что нужно делать с розами осенью
В конце сентября или в начале октября необходимо очистить кусты роз от листвы. Листву лучше всего утилизировать, а именно - сжечь. Делается это для того, чтобы споры грибков, которые могли быть на листве - не распространялись.
Что нельзя делать с розами осенью
Одним из самых главных правил является отсутствие подкормки перед укрытием на зиму. Розы необходимо удобрять после каждого цикла цветения, но не перед укрытием. Также не стоит торопиться с укрытием кустов на зиму. Также важно не приступать к пригибанию ветвей в морозную погоду. Для подвязки не стоит использовать веревки из натурального волокна, а на стеблях оставлять листья.
Как правильно обрезать розы осенью
Обрезка роз перед зимой - это отдельная важная задача, которая требует внимания. Очень важно сделат это правильно. Розы необходимо обрезать осенью, все стебли, которые отцвели, необходимо срезать. Для хорошего цветения в следующем году очень важно оставить прикорневые отростки, незначительно обрезав их. После этого отростки нужно аккуратно пригнуть к земле и закрепить в таком положении.
Когда последний раз поливать розы осенью
Полив роз осеню становится особенным. Поливать кусты нужно всего два раза в неделю, однако если погода дождливая и осадки постоянные - полив необходимо прекратить вовсе. Так роза готовится к зимовке.
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