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Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег

18 июля 2021, 15:55

Материальный достаток не появляется сразу и внезапно - нужно упорно работать над собой.

Что нельзя делать с деньгами / goodfon.ru

Современный мир делится на два лагеря: тех, кто верит в приметы и их действенность, и тех, кто уверен, что это совершенная чепуха. Лучший способ проверить приметы – испытать на собственном опыте.

Астрологи говорят, что есть манипуляции, которые нельзя проводить с деньгами в определенные фазы Луны. Они могут негативно повлиять на материальное благосостояние.

С астрологической точки зрения энергетически значимыми являются 4 состояния Луны:

  • Новолуние;
  • Первая четверть – видна правая часть ночного светила;
  • Полнолуние;
  • Третья четверть – видна левая часть лунного диска.

Каждая из фаз Луны обладает особой энергетической силой. Объясняется это тем, что от поверхности ночного светила отражается разное количество солнечного света. Проецируется он на Землю, тем самым оказывая влияние на разные процессы. В том числе и энергетические.

Как фазы Луны связаны с деньгами

Принято считать, что все дела нужно начинать в Новолуние, когда ночное светило входит в новую фазу. На небосклоне лунный диск постепенно растет.

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На убывающую Луну лучше завершать уже начатое, доводить до логического конца все задумки, планы. Любое начинание будет сопряжено с трудностями и провалами.

Полнолуние же считается периодом, когда нужно переосмыслить произошедшее, расставить приоритеты, сделать "работу над ошибками", пишет rsute.

Все действия, связанные с денежными обрядами, должны быть последовательны и взаимосвязаны. Материальный достаток не появляется сразу и внезапно.

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Он требует кропотливой и систематической работы. Это как дом. Для того чтобы его построить, необходимо множество кирпичиков, связанных между собой крепким, цепким раствором.

Что нельзя делать с деньгами в любую фазу Луны

  • считать чужую прибыль и обсуждать материальное положение других людей;
  • жаловаться или акцентировать внимание на нехватку материальных средств;
  • свистеть в доме и смахивать крошки со стола;
  • выбрасывать что-то в окно;
  • выбрасывать мусор, подметать пол после захода солнца;
  • расплачиваться развернутыми купюрами;
  • давать купюры в руки продавцу или кассиру;
  • держать кошелек пустым.

И самое главное. Материальные блага не появятся сами по себе. Даже если будут проведены сотни и тысячи магических ритуалов. Для финансовой стабильности и благополучия нужно трудиться.

приметы полнолуние новолуние 2021
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