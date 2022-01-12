Что нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатство

Как привлечь удачу и достаток в дом, и что нельзя делать с деньгами.
У каждой семьи есть свои приметы и запреты, которым люди верят и их соблюдают. Специалисты рассказали несколько вещей, которые не стоит делать с деньгами, чтобы не лишиться всего имущества.
Соблюдая такие вещи, ваше финансовое состояние будет стабильным.
Чтобы в вашем доме никогда не возникало споров, лишних трат и расходов нельзя оставлять деньги и ключи от дома и авто на столе. Ваша финансовая удача может моментально рухнуть и несет потерю денег.
По словам экспертов, категорически не стоит скручивать трубочкой купюры. Также не желательно монеты и бумажные деньги хранить вместе. Финансовое состояние семьи будет опасным.
Нельзя считать деньги ночью, а также давать в долг. Вообще, вечером категорически не стоит делать финансовые операции, иначе в вашей жизни возникнут непредвиденные траты.
Если вы не пользуетесь в данный период времени кошельком, его стоит хранить полным с большой купюрой и без монет. Только тогда вы привлечете к себе всю финансовую удачу и благополучие.
Выходя на улицу без сумки или кошелька положите в карман небольшую купюру, чтобы не потерять удачу и привлечь богатство.
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