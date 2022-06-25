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Что нельзя делать и говорить при мужчине: ТОП-5 самых громких "нет"

25 июня 2022, 07:11

Некоторые невинные, на первый взгляд, вещи могут стать той самой соломинкой, которая "ломает хребет" даже самым крепким отношениям.

Что нельзя делать женщине при мужчине - как правильно вести себя с мужчиной / Коллаж - depositphotos.com/ pixabay.com

Настоящая женщина в отношениях – это женщина, которая умеет и сохранить себя, и дарить себя без остатка. При этом понимание того, что должна делать женщина для мужчины колеблется от отношений к отношениям.

Куда проще сказать, что женщина не должна делать ни при нем, ни для него. Отставим бытовые и интимные подробности, правила для которых каждый должен определить самостоятельно.

Перейдем к делам и фразам, которые часто срываются с языка, и могут разрушить отношения. Главред расскажет, что категорически нельзя делать женщине при мужчине.

1. Обсуждать бывших партнеров

Никогда. Никак. Ни при каких обстоятельствах. Храните секрет о бывших любовниках сильнее, чем драконы охраняют свое золото. Потому что едва вы откроете ящик Пандоры, остановить последствия будет уже невозможно. Если на вопрос о прошлых отношениях ваш нынешний партнер услышит хвалебный рассказ – в нем взыграет ревность (и, поверьте, вашего бывшего вам будут вспоминать при каждой ссоре). Если вы будете отзываться о бывшем плохо – мужчина задаст себе как минимум два вопроса, ответы на которые не сыграют вам на руку: почему вы тогда вообще были вместе, раз он такой плохой; и будете ли вы говорить о нем так же плохо, если расстанетесь. Поэтому эту тему даже в случайных разговорах с подругами в его присутствии лучше обходить стороной. Врать, что до него у вас не было никого, тоже не стоит. Просто дайте мужчине понять, что свое прошлое вы оставили в прошлом.

2. Сравнивать с другими мужчинами

Во-первых, это не вежливо, во-вторых, вы едва ли захотите получить аналогичное к себе отношение. Если вы восторженно отзываетесь об успехах и качествах другого мужчины, ваш возлюбленный может сделать два неутешительных вывода: а) вы смотрите на других мужчин, причем смотрите оценивающе, б) он для вас – не самый лучший. И если даже и первое, и второе, вранье несусветное, это просто неприятно. Использовать сравнение, как способ мотивации – бесполезно, а говорить о других мужчинах, для поддержания разговора – оскорбительно. К тому же, задумайтесь на секунду: хотели бы вы, чтобы ваш благоверный, поедая заботлив приготовленный вами ужин, невзначай обронил, что жена друга это блюдо готовит лучше?

Какой должна быть женщина для мужчины / pixabay.com

3. Критиковать свою внешность

Ваш мужчина может и не замечать этой тысячи и одного недостатка, который выискивают в себе некоторые женщины, едва оказываются перед зеркалом. Но он внимательно слушает, что и как вы говорите о себе. Поэтому то, что он не считал недостатком, произнесенное вами, вдруг может обрести в его глазах реальную важность. И если вы не любите и не принимаете себя такой, какая вы есть, что готовы выносить свои недостатки на обсуждение, нужно быть готовой к тому, что ваш мужчина последует вашему примеру.

4. Критиковать его семью

Даже если он – выходец из семейки Аддамсов, недостатков в которой больше, чем кратеров на Луне, не стоит позволять себе ядовитые замечания в адрес его родных. Это его семья, другой у него уже не будет, поэтому вам придется смириться с тем, что и с ними придется строить отношения. И делаете вы это не ради них, а ради вашего любимого человека. В конце концов семью мужа можно любить по крайней мере по одной причине: какими бы они не были, плохими или хорошими, они подарили вам вашего партнера, которого вы цените и уважаете. Помните об этом.

Идеальная женщина глазами мужчины / pixabay.com

5. Растворяться в партнере

Мужчины любят быть на первом месте в жизни своих избранниц. При этом предпочитают тех, у кого эта жизнь действительно есть. Если основное хобби, цель и смысл жизни женщины – ее партнер, то гиперопека и поклонение могут мужчине очень быстро наскучить. Нужно уметь балансировать, чтобы из возлюбленной не скатиться в мамочку, или наоборот – в просто подругу. Личные границы должны быть даже с самым любимым мужчиной. И он, поверьте, сумеет оценить вашу способность совмещать преданную кротость и независимость.

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