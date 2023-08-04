УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Что нельзя делать год после смерти родственника, чтобы не разгневать его душу

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 13:59 обновлено 4 августа, 13:59
51
Важные запреты и приметы, которыми люди пользуются в течение 40 дней и года после смерти близкого человека.
траур, похорон, кладбище
Что нельзя делать год после похорон родственника / Коллаж: Главред, фото: pexels

Похороны - самый печальный и одновременно сложный день. Это таинственная церемония, во время которой происходит прощание с близким человеком, а его душа отправляется в Царство Божье.

Существует множество примет и запретов, которые касаются того, что можно и нельзя делать после похорон.

Что нельзя делать 40 дней после смерти родственника

40 дней после смерти человека является очень важным периодом. В это время душа еще не ушла полностью в мир иной, но находится на этом пути. Душа покойного время от времени может приходить попрощаться со своими родными и близкими. Именно через 40 дней после смерти душа окончательно покидает земной мир.

видео дня

Что нельзя делать 40 дней после смерти:

1. Нельзя стричь волосы или брить их. Считается, что это может восприняться, как неуважение к покойнику.

2. Нельзя стирать вещи покойного. Это касается и запрета на то, чтобы кому-то отдавать его вещи. Даже если вы хотите отдать их церкви, лучше это сделать через 40 дней после смерти.

3. Нельзя есть семечки. Считается, что это "заплевывает" память об умершем.

4. Нельзя открывать зеркала. Они должны быть закрыты, чтобы душа умершего человека не попала в зеркальную ловушку.

5. Нельзя проводить громкие гуляния. Свадьбы, дни рождения, крестины - еще праздновать это громко, то это может посчитаться как неуважение к покойнику.

6. Нельзя долго плакать. Считается, что если долго горевать, то душа покойного не сможет спокойно отойти в мир иной.

Что нужно делать 40 дней после смерти:

  • На 9 день после смерти принято провести поминальный обед, помолиться за душу умершего.
  • В период между 9-м и 40-м днями нужно ежедневно молиться.
  • На 40 день после поминального обеда нужно окончательно принять факт смерти, "отпустить" человека.

Что нельзя делать год после смерти родственника

1. Нельзя в первый год после смерти делать ремонт. Считается, что в течение года нежелательно предпринимать никаких серьезных действий. Ремонт будет означать, что семья старается побыстрее избиваться от памяти об умершем.

2. Нельзя полностью забывать человека, веселиться и вести мирские дела. Нужно молиться о душе покойника, заказывать поминальные службы.

3. Нельзя женится (выходить замуж), венчаться, крестить детей.

4. Нельзя праздновать Пасху и Рождество. Не рекомендуется даже красить яйца в красный цвет.

5. Нельзя переезжать. Считается, что кардинальное изменение в жизни повлияет на траур. Ведь год после смерти человека должен быть посвящен памяти о нем.

Вас также заинтересует:

интересные новости
Реклама

Главное за день

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

14:16 Украина
Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

13:03 Украина
"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:16

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

13:59

Что нельзя делать год после смерти родственника, чтобы не разгневать его душу

13:59

"Мы знаем об этих планах врага": в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой

13:03

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

13:00

Сложная загадка для самых выносливых: надо найти 10 отличий между картинками

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:49

Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты пытались поиздеваться над украинками

12:22

Почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно: Авраменко ошарашил объяснениемВидео

12:21

Wellboy впервые показал фото со своей любимой

12:08

Военком за время войны стал долларовым миллионером: его отправили на фронт

Реклама
11:59

Путин больше не управляет войной, все держит одна из групп Кремля – Жданов

11:58

"Морской державе" в Новороссийске отвесили унизительную пощечинумнение

11:39

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:37

"Не смотрите! Это пропаганда": холостяк Топольский устроил истерику из-за фильма "Барби"

11:20

"Бавовна" будет цвести, это необратимо": в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и НовороссийскеВидео

11:03

На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

10:52

Передозировка водой: умерла молодая мама двоих детей

10:23

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атакиВидео

10:15

В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

10:01

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИВидео

Реклама
09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

Реклама
03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять