Что нельзя делать год после смерти родственника, чтобы не разгневать его душу

Важные запреты и приметы, которыми люди пользуются в течение 40 дней и года после смерти близкого человека.

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Что нельзя делать год после похорон родственника / Коллаж: Главред, фото: pexels

Похороны - самый печальный и одновременно сложный день. Это таинственная церемония, во время которой происходит прощание с близким человеком, а его душа отправляется в Царство Божье.

Существует множество примет и запретов, которые касаются того, что можно и нельзя делать после похорон.

Что нельзя делать 40 дней после смерти родственника

40 дней после смерти человека является очень важным периодом. В это время душа еще не ушла полностью в мир иной, но находится на этом пути. Душа покойного время от времени может приходить попрощаться со своими родными и близкими. Именно через 40 дней после смерти душа окончательно покидает земной мир.

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Что нельзя делать 40 дней после смерти:

1. Нельзя стричь волосы или брить их. Считается, что это может восприняться, как неуважение к покойнику.

2. Нельзя стирать вещи покойного. Это касается и запрета на то, чтобы кому-то отдавать его вещи. Даже если вы хотите отдать их церкви, лучше это сделать через 40 дней после смерти.

3. Нельзя есть семечки. Считается, что это "заплевывает" память об умершем.

4. Нельзя открывать зеркала. Они должны быть закрыты, чтобы душа умершего человека не попала в зеркальную ловушку.

5. Нельзя проводить громкие гуляния. Свадьбы, дни рождения, крестины - еще праздновать это громко, то это может посчитаться как неуважение к покойнику.

6. Нельзя долго плакать. Считается, что если долго горевать, то душа покойного не сможет спокойно отойти в мир иной.

Что нужно делать 40 дней после смерти:

На 9 день после смерти принято провести поминальный обед, помолиться за душу умершего.

В период между 9-м и 40-м днями нужно ежедневно молиться.

На 40 день после поминального обеда нужно окончательно принять факт смерти, "отпустить" человека.

Что нельзя делать год после смерти родственника

1. Нельзя в первый год после смерти делать ремонт. Считается, что в течение года нежелательно предпринимать никаких серьезных действий. Ремонт будет означать, что семья старается побыстрее избиваться от памяти об умершем.

2. Нельзя полностью забывать человека, веселиться и вести мирские дела. Нужно молиться о душе покойника, заказывать поминальные службы.

3. Нельзя женится (выходить замуж), венчаться, крестить детей.

4. Нельзя праздновать Пасху и Рождество. Не рекомендуется даже красить яйца в красный цвет.

5. Нельзя переезжать. Считается, что кардинальное изменение в жизни повлияет на траур. Ведь год после смерти человека должен быть посвящен памяти о нем.

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