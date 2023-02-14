Что не усваивается с кофе: вред организму во время каждого завтрака

Кофе на завтрак - это традиция для многих украинцев. Для кого-то этот напиток просто любимый, а кто-то просто не может без него проснуться. Однако за безобидным напитком скрывается целая угроза организму, ведь кофе можно сочетать не с любым завтраком.
Что не усваивается с кофе - многие об этом не знают
Для начала поговорим о том, когда точно не стоит пить кофе. И так, если вы принимаете витамины - кофе лучше не пить или пить после достаточно большого промежутка времени. Всё дело в том, что кофеин имеет негативное влияние на усвоение витаминов и минералов.
Также кофе не стоит вводить в ансамбль с алкоголем. Помимо того, что этот симбиоз нагружает печень, он также вводит в заблуждение. Человек может переоценить бодрость, которую дарит кофе и недооценить интоксикацию организма алкоголем вовремя.
Какие продукты нельзя пить с кофе - правила на каждый день
Никому не хочется с самого утра испортить себе день легким недомоганием. Плохое самочувствие может вызвать неправильное сочетание кофе с другими продуктами.
Кофе и продукты с кальцием - такое сочетание особо опасно для пожилых людей. Каждый глоток кофе вымывает из организма необходимый для него кальций. Потому, если вы хотите съесть бутерброд с сыром и запить кофе, лучше сделать паузу между ними.
Горох, бобы, устрицы, птица, красное мясо - эти продукты богаты цинком, а цинк не усваивается в тандеме с кофе, что приводит к высыпаниям на коже и расстройству желудка.
Растительные продукты и кофе - плохое решение, ведь полифенолы,которые содержатся в кофе - не дают усваиваться фасоли, соевым продуктам и нутом.
Однако, несмотря на все это, получать удовольствие от кофе за завтраком всё же можно, если знать о продуктах, которые хорошо с ним сочетаются.
Сочетание кофе с другими продуктами - завтрак и наслаждение
Для того, чтобы структурировать сочетание кофе и других продуктов, различим кофе по сортам:
- Ягодный сорт кофе - хорошо сочетается с шоколадной и мятной выпечкой
- Кофе натуральной обработки - подойдет для тех, кто любит легкую выпечку и фрукты на завтрак
- Кофе с кислотой цитрусов - лучший друг для лимонного кекса или кураги
- Кофе, у которого цветочные ноты - вафли и блины с карамелью и медом
Читайте также:
- Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детство
- Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось важного ингредиента
- Чем заменить сахар в выпечке: и без него можно вкусно приготовить десерты и блины