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Что не усваивается с кофе: вред организму во время каждого завтрака

14 февраля 2023, 18:08
Для того, чтобы не причинять вред своему организму каждое утро во время завтрака, необходимо знать, что нельзя сочетать с кофе.
Йогурт - самый полезный завтрак
Что не усваивается с кофе / Фото pixabay.com

Кофе на завтрак - это традиция для многих украинцев. Для кого-то этот напиток просто любимый, а кто-то просто не может без него проснуться. Однако за безобидным напитком скрывается целая угроза организму, ведь кофе можно сочетать не с любым завтраком.

Что не усваивается с кофе - многие об этом не знают

Для начала поговорим о том, когда точно не стоит пить кофе. И так, если вы принимаете витамины - кофе лучше не пить или пить после достаточно большого промежутка времени. Всё дело в том, что кофеин имеет негативное влияние на усвоение витаминов и минералов.

Также кофе не стоит вводить в ансамбль с алкоголем. Помимо того, что этот симбиоз нагружает печень, он также вводит в заблуждение. Человек может переоценить бодрость, которую дарит кофе и недооценить интоксикацию организма алкоголем вовремя.

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Какие продукты нельзя пить с кофе - правила на каждый день

Никому не хочется с самого утра испортить себе день легким недомоганием. Плохое самочувствие может вызвать неправильное сочетание кофе с другими продуктами.

Кофе и продукты с кальцием - такое сочетание особо опасно для пожилых людей. Каждый глоток кофе вымывает из организма необходимый для него кальций. Потому, если вы хотите съесть бутерброд с сыром и запить кофе, лучше сделать паузу между ними.

Горох, бобы, устрицы, птица, красное мясо - эти продукты богаты цинком, а цинк не усваивается в тандеме с кофе, что приводит к высыпаниям на коже и расстройству желудка.

Растительные продукты и кофе - плохое решение, ведь полифенолы,которые содержатся в кофе - не дают усваиваться фасоли, соевым продуктам и нутом.

Однако, несмотря на все это, получать удовольствие от кофе за завтраком всё же можно, если знать о продуктах, которые хорошо с ним сочетаются.

Сочетание кофе с другими продуктами - завтрак и наслаждение

Для того, чтобы структурировать сочетание кофе и других продуктов, различим кофе по сортам:

  • Ягодный сорт кофе - хорошо сочетается с шоколадной и мятной выпечкой
  • Кофе натуральной обработки - подойдет для тех, кто любит легкую выпечку и фрукты на завтрак
  • Кофе с кислотой цитрусов - лучший друг для лимонного кекса или кураги
  • Кофе, у которого цветочные ноты - вафли и блины с карамелью и медом

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