Что не любит груша: какие растения лучше не садить рядом с деревом

Весна уже на пороге и совсем скоро начнутся работы в саду.

Что не любит груша / ua.depositphotos.com

Многие люди совсем скоро приступят к работам в саду и начнут заниматься плодовыми деревьями. Однако для тех, кто хочет, чтобы в саду была груша - нужно знать, что это плодовое дерево не может ужиться с любым растением рядом.

Что не любит груша - каких соседей лучше не садить рядом

Груша - достаточно привередливое плодовое дерево, оно практически не любит соседей рядом. Именно по этой причине грушу лучше садить подальше от других деревьев.

Вишня, абрикос и слива - худшие соседи для груши, они будут подавлять ее рост. Ещё одной проблемой близкой посадки деревьев рядом становится переплетение корней, которое мешает развиваться либо одному либо другому дереву.

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Также не стоит рядом с грушей садить грецкий орех. Это дерево не любит ни один вид плодовых деревьев.

Что посадить под грушей - не только не повредит, но и поможет

В том случае, если вас смущает пустая земля под грушей - ее можно засадить достаточно большим количеством разны растений. Среди них есть не только те, которые не навредят, но и те, которые наоборот отпугнут паразитов, а именно: паутинных клещей и яблоневую моль.

Рядом с грушей можно высадить травы: салат, чеснок, кинзу и петрушку, мяту и горчицу. Также можно садить тимьян и физалис.

Можно ли сажать две груши рядом - одинаковое соседство

Мало кто знает, что плодовые деревья могут опылять друг друга. В случае с грушами такое опыление дает возможность получить больше плодов.

Если посадить две груши рядом - они будут опылять друг друга и давать больше плодов. Однако есть одно условие - груши должны быть разных сортов, но одного время цветения.

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