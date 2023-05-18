Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

Друзья – наш вечный спутник в жизни. Главред подскажет, что можно сказать другу на День рождения.

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Что написать лучшему другу на День рождения / коллаж: Главред, фото: pexels

Мы собрали трогательные и искренние слова для лучшего друга, а также подскажем что пожелать другу мужчине на день рождения в картинках, стихах и прозе.

Что написать лучшему другу на День рождения – стихотворения для дорогого человека

С днем рождения, дружище!

Пусть рекой текут деньжища,

видео дня

Пусть преследует успех,

В доме будет слышен смех!

В коллективе — уваженья,

В личной жизни — восхищенья.

В общем, всяческих побед

И прожить еще сто лет!

Как оригинально поздравить с Днем рождения лучшего друга / фото: Главред

Від щирого серця

Тебе я вітаю!

Добра і достатку

У день твій бажаю:

Хай мрії збуваються

Знову і знову,

Щоденної радості,

Щастя й любові,

І звісно — здоров’я

На довгі роки,

Щоб вік не давався

Ніколи взнаки.

Щоб поруч були тільки

Друзі надійні...

Усього, що хочеш —

Бажаю подвійно!

Поздравление друга с Днем рождения своими словами / Фото: Главред

Что можно сказать другу на День рождения – слова любви для родного друга

Пусть грянуло отнюдь не восемнадцать,

Но это, безусловно, не беда.

Года мужчины — мудрости богатство,

Была б душа чиста и молода.

Здоровья, друг, и миллион без сдачи!

Да будет вечно жаркой твоя кровь.

Пускай тебе сопутствует удача

И светит бесконечная любовь.

Чтоб никогда о подлость не разбился,

Чтоб верил в доброту и чудеса

И знал всегда, где маской враг прикрылся,

А где родных и близких голоса.

С рожденьем, дорогой! На белом свете,

Где б ни был ты — хоть рядом, хоть далек,

Пока друзья живут на белом свете,

Ты никогда не будешь одинок!

Что можно сказать другу на День рождения / Фото: Главред

З днем народження вітаю!

Задоволень побажаю.

Безліч щастя й позитиву,

І грошей завжди припливу.

Хай життя дарує свято

Й успіхів тобі багато.

Хай у справах таланить,

Хай Господь благословить.

Что написать лучшему другу на День рождения / Фото: Главред

Что пожелать другу мужчине на День рождения – классные стихи для друга

Поздравляю от души

С днем рождения тебя!

Твердо верь в свои мечты,

Не спеши считать года.

Жизни пусть река течет

Среди счастья берегов.

Вера в сердце пусть живет,

И надежда, и любовь.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём удача ждет.

Много сил и вдохновения

Каждый день пускай несет!

Что пожелать другу мужчине на День рождения / Фото: Гларвред

Щоб не було синяків,

Щоб ти спав, скільки хотів,

Щоби серед сотень дам

Почувався, як султан.

Щоби музика до ранку,

Поцілунки на світанку.

Щоби кожен день був святом,

Зичу грошей вдосталь мати.

Поважаю тебе дуже.

З днем народження, мій друже!

Как красиво поздравить с ДР друга / фото: Главред

Поздравления друга с Днем рождения своими словами – веселые поздравления в прозе

В этот день хочу пожелать, чтобы ты был счастлив! Чтобы вокруг тебя были те люди, которые тебя уважают, ценят, которые всегда смогут поддержать тебя и помочь. Чтобы работа и твое дело приносило удовольствие и, конечно, много денег. Чтобы ты находил время для себя. Чтобы жизнь была полна эмоциями. Живи, люби, рискуй. С днем рождения!

Поздравление друга с Днем рождения своими словами / Фото: Главред

С днем рождения! От чистого сердца хочу пожелать тебе крепкого здоровья, успехов и ярких моментов в жизни. Пусть все поставленные тобою цели достигаются, а желания исполняются. Оставайся таким же веселым, добрым и надежным человеком. Хочу, чтоб наша дружба с каждый годом только крепчала. С праздником!

Как коротко поздравить с Днем рождения друга / Фото: Главред

Дружище, с днем рождения тебя! Будь всегда на позитиве. Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари добро. Пусть у тебя будет порядок в делах и лад в личной жизни. Достатка, независимости и крепкого здоровья!

Как оригинально поздравить с Днем рождения лучшего друга / фото:Главред

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