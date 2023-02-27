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Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

27 февраля 2023, 19:00
Почему королева Елизавета II никогда не ела бургеры, а Чарльза III поддерживает каждая утка Великобритании.
Британская королевская семья, завтрак
Что нельзя есть королевской семье / instagram.com/clarencehouse, unsplash.com

Монархи правят всем, а монархами – королевский протокол. Британская королевская семья – самая популярная в мире, за их жизнью следят, как за реалити-шоу.

И как в любом шоу, монархи имеют свои правила, которых должны придерживаться неукоснительно. Для простых людей они могут показаться странными или даже чудаковатыми. К примеру, есть целый ряд продуктов, которые нельзя есть в британской королевской семье.

Что нельзя есть королевской семье, почему томаты оказались в опале, и каким был любимый фастфуд покойной Елизаветы II, расскажет Главред.

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1. Безупречными на публичных мероприятиях или во время частных встреч с высокопоставленными лицами должны быть не только внешний вид и манеры представителей британской королевской семьи. Под строгим контролем также находится их дыхание. Британские монархи избегают блюд, в составе которых есть лук и чеснок, на официальных приемах и в повседневной жизни – никто не знает, когда и при каких обстоятельствах придется исполнять свой королевский долг. Это правило королевского протокола Великобритании подтверждает и будущая королева Камилла во время съемок MasterChef Australia, и бывший королевский повар Даррен МакГрейди.

Чеснок, лук
Что запрещено есть членам британской королевской семьи / unsplash.com

2. Для членов БКС также существует табу на деликатесы. В частности речь идет о моллюсках и морских гадах. Морепродукты таят в себе высокую вероятность пищевого отравления по причине неправильного приготовления или отсутствия термической обработки, нарушений хранения или микроорганизмов, которые в них живут. Особенно пристально за реализацией запрета следят во время королевских туров и светских приемов. Также монархам не следует употреблять национальную пищу других стран с необычными продуктами или подбором специй, которые не характерны для их обычного рациона. Опять-таки, из-за страха перед расстройством или желудочной инфекцией.

3. Королева Елизавета была противницей углеводов, поэтому ни в Букингемском дворце, ни в любых других местах, где она принимала пищу, к столу не подавались блюда с рисом, картофелем или пастой. Правда, это правило порой нарушала даже покойная монархиня – когда она останавливалась в замке Балморал, то нередко заказывала еду на вынос. Ее любимым блюдом были традиционные фиш-энд-чипс. Могла Елизавета заказать и бургер, но без булочки – в стандартном виде бутерброд невозможно есть ножом и вилкой, а брать еду руками ей не позволяло воспитание.

Макароны, паста, углеводы
Продукты, которые не едят при дворе / unsplash.com

4. Еще одно правило, которое ввела Елизавета II – никакого томатного соуса. И дело не в том, что монархиня находила его угрожающим для здоровья или дурно пахнущим. Просто еду, заправленную соусом из томатов, скушать, не запачкавшись, очень сложно. Зачем ставить себя в неловкое положение ради спагетти с маринарой? Лучше избегать коварных томатов, по крайне мере на официальных приемах. Про эту пищевую привычку британских монархов стало известно еще в 2000 году – тогда покойная королева с супругом собирались в тур по Италии, важную часть национальной кухни которой как раз составляют три продукта, которые были для королевы под запретом – томаты, чеснок и паста.

5. Королевской семье нельзя есть фуа-гра – французский деликатес из гусиной или утиной печени. Эту поправку в королевский кулинарный протокол внес Чарльз III еще в 2008 году по этическим соображениям – производство этого продукта считается слишком жестоким по отношению к животным. Птиц держат для фуа-гра в условиях практически полного ограничения их передвижения, и насильно кормят до тех пор, пока их печень не увеличивается в 10 раз. Чарльз выступает противником этого продукта, и тщательно следит за тем, чтобы французским лакомством не баловался никто из БКС.

Утята
Что едят члены королевской семьи / unsplash.com

И последний любопытный факт: королева Елизавета II любила ритуалы и традиции даже в том, что касается пищи. На протяжении последних лет своей жизни она начинала утро с завтрака, непременным элементом которого было вареное куриное яйцо. При этом к ее столу подавали яйца исключительно коричневого цвета – они казались монархине вкуснее белых. А вот чего никогда не было на ее столе, так это несезонных овощей и фруктов.

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