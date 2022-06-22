Что можно стирать в режиме быстрой стирки: 3 правила, которые сохранят вещи в идеальном состоянии

Что можно стирать в режиме быстрой стирки/ ua.depositphotos.com

Режим быстрой стирки есть практически во всех современных стиральных машинках и помогает существенно сэкономить время, которое является большой ценностью для каждой хозяйки. Но часто в погоне за тем, чтобы быстрее справиться со всеми домашними делами, мы сами можем себе навредить и непоправимо испортить свои вещи. Для того, чтобы этого не произошло, давайте разберемся, что можно стирать в режиме быстрой стирки, а что не стоит ни при каких обстоятельствах.

Режим быстрой стирки обычно рассчитан примерно на 30 минут, однако есть модели стиральных машинок, которые позволяют выстирать одежду даже за 15-20 минут.

Хотя хозяйки используют этот режим довольно часто, на самом деле есть лишь ограниченный круг вещей, которые можно стирать таким образом.

Итак, что можно стирать в режиме быстрой стирки:

1. Не сильно загрязненные вещи

Режим быстрой стирки позволяет освежить ваши вещи и избавиться от каких-то несложных пятен, ведь при таком режиме ваша одежда стирается на низких температурах – 30-40 градусов. Поэтому машинка при таких условиях легко сможет вернуть свежий вид, например, вещам, которые вы меняете ежедневно – футболкам, блузкам, рубашкам, носкам. Однако она не сможет справиться со сложными и старыми пятнами.

Нельзя при таком режиме стирать также полотенца и постельное белье. Здесь в работу вступают три "но".

Во-первых, они не отстираются должным образом – чтобы справиться с загрязнениями, для них нужно выбирать полный режим стирки и температуру не ниже 60 градусов.

Во-вторых, стирка на низких температурах не убивает пылевых клещей и микробы, как следствие – у вас или у ваших родных могут возникать аллергические реакции.

И в-третьих, это вредит самой стиральной машинке. Полотенца и постельное белье сильно впитывают воду. И если при обычных режимах это не проблема, то в быстром режиме машинка не успевает равномерно распределить вещи по барабану, и как следствие образованный "снаряд" из мокрых вещей всё время бьет с огромной силой по стенкам барабана и может повредить его.

2. Вещи, в которых нужно только избавиться от неприятных запахов

Этот режим подойдет, если ваши вещи практически чистые, однако вы хотите избавиться от запахов табака, пота, вина и тому подобного.

В режиме быстрой стирки можно стирать не очень загрязненные вещи/ ua.depositphotos.com

3. Вещи из прочных тканей

Так как стирка при таком режиме происходит очень интенсивно, нельзя бросать в машинку вещи из шерсти, тонких и деликатных тканей, и в целом те, которым нужна ручная стирка. Лучше перед стиркой сразу отсортировать все вещи и разделить их на две группы. И для тех, которым режим быстрой стирки может серьезно навредить, устанавливать на машинке более щадящие режимы.

Также этого режима следует избегать для достаточно изношенных или поврежденных вещей, ведь в таком случае машинка повредит их еще больше.

Что еще нужно знать о режиме быстрой стирки

При таком режиме нужно класть вдвое меньше белья и вдвое меньше стирального порошка. Этого правила стоит придерживаться для того, чтобы вещи смогли нормально прополоскаться даже в прохладной воде.

Если режим быстрой стирки стандартный для вас и только им вы обычно пользуетесь, то хотя бы раз в несколько недель включайте машинку на полный режим при температуре 60 градусов. Дело в том, что из-за постоянной стирки на низких температурах в барабане начинают размножаться бактерии и плесень, и со временем появляется неприятный затхлый запах, который может перенять на себя и ваша одежда.

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