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Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скоро

28 февраля 2023, 19:49
В марте уже можно приступать к садовым работам. Что именно можно высаживать - расскажем далее.
Что можно сеять в марте
Что можно сеять в марте / коллаж фото pexels.com

Опытные садоводы уже не могут дождаться потепления, чтобы приступить к посадке растений. И некоторые из них уже действительно можно будет сажать очень скоро.

Что можно сеять в марте - готовим семена

Для начала поговорим о тех растениях, для выращивания которых нужно сеять семена. В марте, когда температура поднимется выше нуля, можно приступить к посеву в открытый грант таких растений как: редис, морковь, свекла, горох, бобовые, лук, .

Также можно посеять зелень: петрушка, укроп, салат, шпинат, ревень. Как правило, все эти растения неприхотливы и не пострадают даже от незначительного холода.

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Какую рассаду сажать в марте - готовимся к выращиванию овощей

Помимо прочего, в марте стоит посеять на рассаду баклажаны, томаты, душистый горошек, болгарский перец и лук-порей.

Нередко в это время многие высаживают ещё и капусту - белокачанную, брюссельскую, савойскую цветную, и кольраби.

Какие растения можно сажать в марте - не забудем и про цветы

Весна - время, когда всё оживает и цветет, начать приводить в порядок сад можно и в марте, ведь некоторые цветы готовы к высадке уже сейчас.

В первой половине марта стоит успеть посадить эхинацею, вербену, гелиотроп. Немного позже можно приступить к высадке колокольчиков, тюльпанов и дельфиниума (если сорт однолетний).

В случае с цветами необходимо четко следовать инструкции на упаковках с семенами, иначе растения могут не взойти.

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