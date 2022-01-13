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Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"

13 января 2022, 05:27
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Греческие грехи успокаивают нервную систему, а цельнозерновые крупы способствуют выработке "гормона счастья".

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Диетолог рассказала, что стоит есть для улучшения настроения / Фото pixabay.com

Стресс в современных реалиях жизнь стала почти обыденным делом. Он может вызывать беспокойство, портить настроение или же заставить вас чувствовать себя плохо весь день, а то и дольше.

Улучшить свое психологическое состояние, защитить себя от тревоги и депрессии можно с помощью определенных продуктов питания. Стоит лишь откорректировать свой рацион питания – и позитивные изменения в вашем настроении не застявят себя ждать. Диетолог, руководитель Центра нормализации веса Светлана Фус рассказала, какие продукты стоит для этого употреблять, пишет "Новое время".

Какие продукты нужно употреблять для улучшения настроения

1. Жирная морская рыба

В этом продукте содержатся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы тревоги и депрессии. Стоит предусмотреть в своем рационе употребление такой рыбы хотя бы дважды в неделю. Можно отдать предпочтение анчоусам, сардинам, сельди, лососю и т.п.

2. Орехи

Этот продукт может лишить вас чувства тоски. Можно употреблять грецкие орехи, ведь они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамин В6 и магний. Эти вещества успокаивают нервы и влияют на артериальное давление.

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3. Цельнозерновые крупы

Такие крупы содержат аминокислоту триптофан, которая стимулирует выработку "гормона счастья" серотонина и "гомона сна" мелатонина.

4. Свежие и замороженные ягоды

В ягодах содержатся натуральные сахара, витамин С и антиоксиданты. Такие вещества могут опосредованно снижать чувство тревоги.

5. Молочные продукты

Часто депрессию и стресс провоцирует нехватка одного из "гормонов счастья" дофамина. Одним из источников аминокислоты тирозина, которая является предшественником дофамина, являются молочные продукты (сыр твердый и кисломолочный).

6. Горький шоколад

Такой вид шоколада является природным антидепрессантом, который повышает настроение. Однако не стоит забывать, что продукт является достаточно калорийным. Лучше всего черный шоколад употреблять из расчета около 25-30 граммов в день для взрослого человека.

Ранее Главред рассказывал, как прекратить заедать стресс. Если постоянно заедать стресс едой, можно навредить не только фигуре, но и физическому и психическому здоровью в целом.

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