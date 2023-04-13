Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

Старые шторы есть в каждом доме, однако их необязательно утилизировать.

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Что можно сделать со старыми шторами / коллаж фото instagram shtory_maria_nk/tynsot

Бывают ситуации - когда хочется навести дома порядок и выбросить хлам. Однако не всегда старые вещи необходимо выбрасывать. Иногда им нужно дать вторую жизнь, особенно, если это шторы. О том, как применить старые шторы - расскажем дальше.

Что можно сделать со старыми шторами - необычные решения

Шторы, после использования по прямому назначению могут продолжить давать пользу. Из использованных штор можно сделать, например чехлы на стулья. Сделать это можно в том случае, если шторы из плотной ткани. Также из них можно сделать наволочки на декоративные подушки и мешки для белья. Помимо этого, штору можно перешить на покрывало для кровати.

Как можно использовать старый тюль - еще один вариант

В зависимости от формы тюли можно использовать ее как небольшую скатерть. Также из старой тюли можно сделать новый абажур для настольной лампы. Помимо этого, тюлью можно обтягивать вазоны в саду или лавочки, использовать в качестве москитной сетки и любом удобном формате для вас.

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Можно ли отдавать свои шторы - важно знать

Как и любой другой предмет - шторы в вашем доме имеют свою энергетику. Согласно давним предметам, свои шторы отдавать не стоит. Так вы рискуете попасть под влияние других людей. Особенно не стоит отдавать шторы тем, кого вы мало знаете.

Отдавать и дарить портьеры можно только в том случае, если они новые и никем не использовались.

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