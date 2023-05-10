Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

Мир не стоит на месте и у всех со временем появляются новые модели телефонов, а старые обычно пылятся где-то на полке. Если они работают до сих пор, то их можно использовать с пользой.
Сделайте из него видеодомофон
Если у вас есть старый смартфон, то вы можете превратить его в видеодомофон для вашего дома. Существует множество приложений, которые позволяют использовать старый смартфон для просмотра области вокруг вашего дома через камеру на смартфоне.
Используйте его в качестве GPS-навигатора
Если вы любите путешествовать, но не хотите покупать дорогую навигационную систему, то ваш старый смартфон может стать отличным GPS-навигатором. Просто установите соответствующее приложение и используйте его для поиска мест, отслеживания маршрута и получения подробных инструкций.
Превратите его в универсальный пульт управления
Если вы устали от нескольких пультов управления для телевизора, DVD-плеера, кондиционера и других устройств в вашем доме, то старый смартфон может стать универсальным пультом управления для всех этих устройств. Установите соответствующее приложение и настройте его для управления всеми вашими устройствами.
Используйте его как плеер
Если вы хотите слушать музыку в вашей кухне или ванной комнате, то старый смартфон может стать идеальным устройством для этого. Просто установите музыкальное приложение и подключите его к вашей системе домашнего кинотеатра или динамикам через Bluetooth или Wi-Fi.
Вам может быть интересно: