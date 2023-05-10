Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

Старый смартфон может стать источником множества возможностей, даже если вы уже приобрели новое устройство.

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Что можно сделать со старого телефона / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мир не стоит на месте и у всех со временем появляются новые модели телефонов, а старые обычно пылятся где-то на полке. Если они работают до сих пор, то их можно использовать с пользой.

Сделайте из него видеодомофон

Если у вас есть старый смартфон, то вы можете превратить его в видеодомофон для вашего дома. Существует множество приложений, которые позволяют использовать старый смартфон для просмотра области вокруг вашего дома через камеру на смартфоне.

Используйте его в качестве GPS-навигатора

Если вы любите путешествовать, но не хотите покупать дорогую навигационную систему, то ваш старый смартфон может стать отличным GPS-навигатором. Просто установите соответствующее приложение и используйте его для поиска мест, отслеживания маршрута и получения подробных инструкций.

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Превратите его в универсальный пульт управления

Если вы устали от нескольких пультов управления для телевизора, DVD-плеера, кондиционера и других устройств в вашем доме, то старый смартфон может стать универсальным пультом управления для всех этих устройств. Установите соответствующее приложение и настройте его для управления всеми вашими устройствами.

Используйте его как плеер

Если вы хотите слушать музыку в вашей кухне или ванной комнате, то старый смартфон может стать идеальным устройством для этого. Просто установите музыкальное приложение и подключите его к вашей системе домашнего кинотеатра или динамикам через Bluetooth или Wi-Fi.

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