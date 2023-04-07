Что можно сделать со старым салом: 4 причины достать кусок, который завалялся в холодильнике

Мы поделимся несколькими идеями, как использовать старое сало не только в кулинарии, но и в быту.

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Где можно использовать старое сало / скриншот YouTube

Зачастую старое сало остается после приготовления блюд, и многие из нас просто выбрасывают его или оставляют не потом, но это "потом" наступает очень редко.

Мы поделимся несколькими идеями, как использовать старое сало.

Как использовать старое сало в кулинарии

Старое сало можно использовать в кулинарии в качестве альтернативы маслу. Оно добавляет уникальный вкус блюдам и помогает сохранять сочность мяса при жарке. Кроме того, его можно использовать для создания соусов и приправ.

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Использование старого сала для косметических целей

Сало можно использовать для увлажнения и смягчения кожи, а также для укрепления волос. Для этого нужно нанести продукт на кожу или волосы и оставить на некоторое время, затем смыть теплой водой.

Использование старого сала для создания свечей

Для этого нужно расплавить сало и добавить к нему краситель и ароматические масла, затем залить в формы для свечей. Сало является хорошим материалом для свечей, так как оно дает им приятный аромат и хорошо горит.

Использование старого сала в быту

Сало идеально подойдет для смазывания дверных петель, шарниров и других механизмов, чтобы сделать их более плавными и бесшумными. Также его можно использовать для смазывания ножей, чтобы они легче резали.

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