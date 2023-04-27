Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

Для чего нужны корки лимона? Ответ на этот вопрос прост. Лимонная кожура не только придает особенного вкуса блюдам, а и стоит на страже вашего здоровья.

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Лимон / Фото pixabay.com

Лимон - распространенный цитрусовый фрукт, наряду с грейпфрутами, лаймами и апельсинами. В то время как мякоть и сок используются больше всего, кожура, как правило, выбрасывается.

Тем не менее, исследования показали, что вопрос о том, куда девать лимонные корки, чрезвычайно актуален. Кожура лимона богата биологически активными соединениями, которые могут принести многочисленные преимущества для здоровья.

Как можно использовать шкурку от лимона?

Вы можете увеличить потребление лимонной кожуры различными способами.

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1. Добавить лимонную цедру для выпечки, салатов или йогурта

2. Заморозить кожуру лимона и посыпать ею супы, напитки, заправки и маринады.

Сушеная цедра лимона: применение

3. Дегидрировать кожуру, нарезав ее на полоски и выпекая при температуре 93°C. Ее можно добавлять в чай.

4. Измельчить обезвоженной кожуры и смешивать ее с сольб и перцем, создавая домашнюю приправу.

5. Добавлять свежую цедру в горячий чай или любимый коктейль. Вы также можете купить эту кожуру в виде порошка или цукатов.

Что содержится в лимонной кожуре

Несмотря на то, что лимонные корки едят в небольших количествах, они очень питательны. По информации Healthline, одна столовая ложка (6 граммов) содержит:

Углеводы: 1 грамм

Клетчатка: 1 грамм

Белок: 0 грамм

Жир: 0 грамм

Витамин С: 9% дневной нормы (DV)

Цедра лимона содержит большое количество клетчатки и витамина С, обеспечивая 9% суточной нормы всего в 1 столовой ложке (6 граммов).

Кроме того, она может похвастаться небольшим количеством кальция, калия и магния.

D-лимонен, соединение, придающее лимону его характерный аромат, также содержится в кожуре и может отвечать за многие полезные свойства этого фрукта.

Какая польза от корки лимона

Цедра лимона может обладать несколькими противомикробными и противогрибковыми свойствами. Так, в одном исследовании лимонная кожура значительно уменьшила рост устойчивых к антибиотикам бактерий. Другое исследование показало, что экстракт кожуры лимона борется с лекарственно-устойчивым грибком, вызывающим кожные инфекции.

Экстракт лимонной цедры может укрепить вашу иммунную систему благодаря содержанию в нем флавоноидов и витамина С. 15-дневное исследование, в котором рыбе давали обезвоженную лимонную цедру, показало улучшение иммунного ответа. Более того, обзор 82 исследований показал, что 1-2 грамма витамина С в день снижают тяжесть и продолжительность простуды на 8% у взрослых и на 14% у детей.

Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что такие соединения, как флавоноиды, витамин С и пектин — основное волокно в лимонной цедре — могут снизить риск.

Обзор 14 исследований с участием 344 488 человек показал, что увеличение потребления флавоноидов в среднем на 10 мг в день снижает риск сердечных заболеваний на 5%. Кроме того, в исследовании на мышах с ожирением D-лимонен снижал уровень сахара в крови, триглицеридов и холестерина ЛПНП (плохой), одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП. Четырехнедельное исследование с участием 60 детей с избыточным весом показало, что добавление лимонного порошка (содержащего цедру) приводило к снижению артериального давления и холестерина ЛПНП (плохого).

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