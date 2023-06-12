Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

Главред расскажет, можно ли есть цветы из одуванчика и как они могут повлиять на организм человека.

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Что можно сделать с цветками одуванчика / коллаж: Главред, фото: instagram aalexandrastepanova/lena_shehova

Теплое время года - пора цветения одуванчиков. Однако мало кто знает, что этот цветок не только радует глаз своей пушистостью, но и может значительно менять самочувствие. Мы расскажем, для чего полезно варенье из одуванчиков и что еще можно сделать из этого цветка.

Можно ли есть цветы одуванчика - да или нет

Несмотря на то, что на дачах и участках одуванчики часто становятся лишним сорняком, этого не сможет сказать ни один кулинар. Давно известно, что стебли этого цветка обладают особенным вкусом, а корни и цветы и вовсе очень съедобны.

Что можно сделать с цветками одуванчика - варианты

Помимо распространенного варенья из одуванчиков, также листья одуванчиков часто используют для приготовления супа или борща. Также листья и корни этого цветка часто используют для приготовления настоя, из которого в последствии заваривают чай.

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Также листья добавляют в салаты, а цветы в джемы.

Какая польза от одуванчиков - как они влияют на организм

Если говорить о варенье из одуванчиков, то в народной медицине ходит поверье, что оно может выступать в роли противовоспалительного средства. Также оно облегчает острый цистит и простуду.

Нередко варенье из одуванчика применяют при сильных эмоциональных нагрузках и проблемах со сном.

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