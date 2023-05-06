Что можно сделать из старого зонта: 3 необычные идеи

Старые зонты, которые уже не защищают от дождя, могут стать отличным материалом для творческих поделок. Они могут быть превращены во что угодно - от оригинальных украшений для дома до необычных аксессуаров.
Подушка из зонта
Одна из самых простых идей - использовать ткань зонта, чтобы сделать подушки. Для этого нужно разобрать зонт и отрезать ткань в нужном размере. Затем можно сшить несколько кусков вместе и набить наполнителем, чтобы получить мягкую и удобную подушку.
Дизайнерская лампа
Еще одна интересная идея - сделать из зонта оригинальный зонтик-лампу. Для этого нужно отрезать верхнюю часть зонта и установить внутрь лампу. Затем можно украсить зонтик различными элементами, например, приклеить к нему кристаллы или нарисовать на ткани узоры.
Кошелек из зонта
Кроме того, можно использовать зонт для создания необычных аксессуаров, таких как сумки или кошельки. Для этого нужно разобрать зонт и использовать ткань для создания нужных деталей.
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