Что можно сделать из ненужной кружки: 6 причин не выбрасывать ее в мусорку

Мы поделимся идеями, что можно сделать из ненужной кружки или чашки.

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Как использовать старые чашки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда любимая кружка разбилась или чашка потеряла свой блеск, многие склонны выбросить их, считая, что больше они не пригодятся. Мы поделимся идеями, что можно сделать из ненужной кружки и как воплотить в жизнь декоративные проекты из разбитой чашки.

Что можно сделать из ненужной кружки?

Цветочные горшки: Превратите старые кружки в оригинальные горшки для комнатных растений. Просто наполните их землей и посадите цветы или зелень. Такие необычные горшки станут украшением вашего интерьера.

Кружка-сувенир: Если кружка оставила приятные воспоминания, но уже не годится для использования, превратите ее в креативный сувенир. Нанесите на нее рисунки или надписи специальными маркерами или красками и подарите близкому человеку в знак внимания.

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Органайзер: Старая кружка может послужить отличным органайзером для канцелярских принадлежностей или мелочей. Просто поместите в нее ручки, карандаши, кнопки или булавки. Это позволит поддерживать порядок на рабочем столе или в шкатулке.

Что можно сделать из разбитой чашки?

Мозаика: Используйте осколки разбитой чашки для создания красочных мозаичных узоров на различных поверхностях, таких как столешницы, горшки для растений или рамки для фотографий. Просто зафиксируйте осколки с помощью клея и закройте их лаком для защиты.

Свечи: Переработайте разбитую чашку в оригинальный подсвечник. Положите в чашку фитиль, залейте воском и дайте ему застыть. Получившуюся свечу можно использовать в качестве украшения для вашего дома или подарить близким.

Кувшин для цветов: Если разбитая чашка имеет достаточно объемный осколок, то он может стать основой для оригинального кувшина. Просто добавьте ручку из другой старой посуды или изготовьте ее из глины.

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