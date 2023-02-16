Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы применения

Для большинства людей лимон - не часто применяемый плод и только в кулинарии. Многие привыкли добавлять его в чай, выпечку или другие блюда, однако это не все свойства, которыми может похвастаться этот цитрус.
Что можно сделать из цедры лимона - как еще применяют плод
Чаще всего лимон применяют в приготовлении блюд, но сам по себе лимон может быть отдельным десертом. Например, из кожуры возможно сделать мармелад или цукаты. Также цедру лимона часто добавляют в выпечку, придавая ей отчетливый лимонный вкус.
Мало кто знает, но плод растения семейства цитрусовых можно применять для чистки поверхностей и окон. Для этого необходимо приготовить смесь из уксуса и цедры и дать ей отстояться около двух недель, после чего смешать с водой и использовать с помощью распылителя.
Какая польза от корки лимона - основные полезные свойства для человека
Цедра лимона содержит в себе гораздо больше полезных веществ, которые могут помочь человеку, нежели мякоть и сок.
Польза лимонной корки:
- выводит мочевую кислоту из организма
- предотвращает образование тромбов
- защищает от простуды
- помогает бороться с астмой и аллергией
- оказывает хорошее влияние на стенки сосудов
Помимо прочего, лимон содержит цитрин и лимонен - эти вещества укрепляют вены и капилляры, а также оказывают противоопухолевое действие. И конечно, всем известный витамин С.
Сколько витамина С в лимоне с кожурой - покроет ли дневную норму
Польза витамина С, который содержится в лимоне давно доказана. И несмотря на то, что суточная норма витамина С не универсальна, а индивидуальна для каждого, один лимон в день может покрыть минимальные потребности человеческого организма.
В одном плоде цитруса содержится около 129,0 мг витамина С, что по средним показателям составляет - 143,3 % от нормы для человека.
Однако не стоит забывать, что цедра лимона, который продается в супермаркетах чаще всего обработана большим количеством химических веществ и не может быть так полезна, как органический продукт.
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