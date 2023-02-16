Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы применения

Лимон обладает не одним полезным свойством. Этот цитрусовый можно применить в очень разных целях и удивиться его силе.

Что можно сделать из цедры лимона / Фото pixabay.com

Для большинства людей лимон - не часто применяемый плод и только в кулинарии. Многие привыкли добавлять его в чай, выпечку или другие блюда, однако это не все свойства, которыми может похвастаться этот цитрус.

Что можно сделать из цедры лимона - как еще применяют плод

Чаще всего лимон применяют в приготовлении блюд, но сам по себе лимон может быть отдельным десертом. Например, из кожуры возможно сделать мармелад или цукаты. Также цедру лимона часто добавляют в выпечку, придавая ей отчетливый лимонный вкус.

Мало кто знает, но плод растения семейства цитрусовых можно применять для чистки поверхностей и окон. Для этого необходимо приготовить смесь из уксуса и цедры и дать ей отстояться около двух недель, после чего смешать с водой и использовать с помощью распылителя.

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Какая польза от корки лимона - основные полезные свойства для человека

Цедра лимона содержит в себе гораздо больше полезных веществ, которые могут помочь человеку, нежели мякоть и сок.

Польза лимонной корки:

выводит мочевую кислоту из организма

предотвращает образование тромбов

защищает от простуды

помогает бороться с астмой и аллергией

оказывает хорошее влияние на стенки сосудов

Помимо прочего, лимон содержит цитрин и лимонен - эти вещества укрепляют вены и капилляры, а также оказывают противоопухолевое действие. И конечно, всем известный витамин С.

Сколько витамина С в лимоне с кожурой - покроет ли дневную норму

Польза витамина С, который содержится в лимоне давно доказана. И несмотря на то, что суточная норма витамина С не универсальна, а индивидуальна для каждого, один лимон в день может покрыть минимальные потребности человеческого организма.

В одном плоде цитруса содержится около 129,0 мг витамина С, что по средним показателям составляет - 143,3 % от нормы для человека.

Однако не стоит забывать, что цедра лимона, который продается в супермаркетах чаще всего обработана большим количеством химических веществ и не может быть так полезна, как органический продукт.

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