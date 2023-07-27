Что можно приготовить со старых кабачков: 5 беспроиграшных вариантов

Мы поделимся кулинарными секретами, которые ответят на извечный вопрос: "Куда деть старые кабачки?".

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Что приготовить из кабачков / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Старые кабачки могут стать главным ингредиентом вкусных и полезных блюд. Не стоит выбрасывать их, ведь существует множество вариантов использования.

Мы поделимся кулинарными секретами, которые ответят на вопрос: "Куда деть старые кабачки?".

Кабачковые тефтели

Измельчите старые кабачки и смешайте их с крупой, яйцом, луком и приправами. Сформируйте тефтели и пожарьте на сковороде с минимальным количеством масла. Получите сочные и ароматные кабачковые тефтели, которые станут отличным выбором для обеда или ужина.

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Запеченные кабачки с начинкой

Вырежьте сердцевину из старых кабачков и начините их фаршем из фарша, овощей и специй. Затем запеките кабачки в духовке до золотистой корочки. Это утонченное блюдо станет настоящим украшением вашего стола.

Кабачковый гуляш

Приготовьте ароматный гуляш, добавив нарезанные старые кабачки, лук и перец к говядине или курице. Тушите все вместе до готовности и наслаждайтесь богатым вкусом этого блюда.

Кабачковые оладьи

Смешайте тертые старые кабачки с яйцом, мукой и специями. Жарьте оладьи на сковороде до золотистой корочки. Сервируйте с соусом на ваш вкус, и получите вкусное и сытное блюдо.

Кабачковый суп

Приготовьте ароматный кабачковый суп, добавив нарезанные кабачки, картошку и лук в кипящий бульон. Добавьте специи и травы по вкусу. Получите легкий и освежающий суп, идеальный для летнего времени года.

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