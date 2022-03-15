Что можно использовать вместо наполнителя для кошачьего туалета / УНИАН

Кошачий наполнитель, который сейчас не так просто найти в магазине, можно заменить подручными материалами.

Для этого подойдут многие варианты, но Главред собрал самые доступные.

Песок

Он является основным местом подстилки для уличных кошек, когда природа зовет их, и кошки любят заниматься своими делами на песке. В их генах заложено использование его, когда им нужно в туалет, и поэтому он является отличной альтернативой обычному наполнителю для кошачьего туалета.

Макулатура

Любые старые газеты или какую-либо бумагу вы также можете использовать в качестве наполнителя для кошачьего туалета. Бумага — более экологичная альтернатива, чем обычный наполнитель для кошачьего туалета, без сомнения, поскольку она биоразлагаема. Это также недорого или бесплатно, если у вас дома уже валяется макулатура.

Древесная стружка

Ее можете найти стружку в садовом центре или в деревообрабатывающей компании. Зачастую, ее можно найти и дома. Она отлично впитывает мочу, а также маскирует неприятные запахи благодаря своему сильному естественному запаху.

Древесные гранулы

Нужные вам гранулы должны быть сделаны из 100% сосны. Вы можете найти наполнитель для кошачьего туалета на древесных гранулах в зоомагазинах, у производителей древесных гранул или в магазинах, где можно купить дрова для домашней печи.

Читайте также: