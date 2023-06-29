Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцам

Некоторыми делами не рекомендуется заниматься во второй месяц лета, ведь ничем хорошим это не закончится.

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Что можно и чего нельзя делать в июле-2023/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В июле 2023 года, согласно советам астролога Влада Росса, не стоит уделять время решению новых важных финансовых вопросов или знакомиться с целью завязывания серьезных отношений. Вместо этого этот период будет благоприятным для смены работы, решения семейных вопросов или повторного брака с людьми, с которыми ранее по определенным причинам этот брак был расторгнут.

Об этом рассказывается в гороскопе на июль-2023 от Влада Росса, в котором астролог подробно рассказал, какие именно дела рекомендуется делать во второй месяц лета, а какие лучше отложить на другое время, ведь сейчас они могут быть неудачными.

Что можно делать в июле 2023 года

Росс отмечает, что в июле 2023 года рекомендуется заниматься скрупулезными делами, в которых важна каждая деталь; начинать механические труды или технические проекты; искать новую работу и набирать новый персонал; наводить порядок в делах и окружающем пространстве; повышать квалификацию.

В то же время этот период является благоприятным для решения семейных и финансовых вопросов, возвращения к старым способам заработка и восстановления партнерских отношений.

Кроме этого, в июле можно "пересматривать свои отношения с бывшим мужем или женой, а на ретроградной Венере благоприятен повторный брак между людьми, которые уже когда-то были вместе", отмечает астролог.

Что нельзя делать в июле 2023 года

"В июле-2023 не рекомендуется: решать новые важные финансовые вопросы; создавать новый бизнес; начинать новые проекты, связанные с темами красоты, косметологии, отношений; знакомиться с целью завязывания серьезных отношений; совершать крупные покупки, особенно недвижимость", – отметил Влад Росс.

Смотрите видеоверсию гороскопа на июль-2023 от астролога Влада Росса:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями. Четыре знака Зодиака можно считать великими счастливчиками по жизни, поскольку у них самые сильные ангелы-хранители.

Также раньше Росс назвал топ-4 самых честных знаков зодиака. В общении с четырьмя знаками Зодиака всегда можно быть уверенными в их честности и искренности, поскольку им не свойственно лгать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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