Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

Есть на ужин для хорошего сна можно рыбу, морепродукты, мед, молочные и продукты и пить ромашковый чай, который успокаивает нервную систему.
Бессонница – проблема, с которой сталкивался каждый. Нарушение сна не обязательно связано с какой-либо болезнью, проблема может возникнуть и у здорового человека. Причем часто к проявлениям бессонницы относят долгий период засыпания, ранее пробуждение утром и поверхностный сон.
Хороший сон помогает организму восстановить силы энергии. Выспавшись за ночь можно ощутить заметный прилив сил. И наоборот – человек, который не спал ночь, будет чувствовать определенную слабость, что может сказаться на его работоспособности.
Нельзя забывать, что на сон человека влияет не только образ жизни, но и еда. Существует ряд продуктов, которые на ночь лучше не употреблять в пищу. Но есть и пища, способствующая грамотной организации вашего сна.
Сколько нужно спать человеку
Человеку, в среднем, нужно 7-8 часов, чтобы выспаться. Здоровый сон – это когда вы спите в ночные часы. Ложиться нужно в период от 22:00 до 23:00. Засыпать – в течение 3-5 минут. Обычно взрослый человек, если его организм работает нормально, не должен просыпаться на протяжении сна.
Соблюдать рекомендации и засыпать вовремя получается далеко не всегда. Многие ложатся спать и пытаются уснуть, но не получается. Состояние может возникать из-за эмоционального переутомления, стрессов, сбоя ритма сна и бодрствования по причине путешествий и смены часовых поясов. В результате человек не высыпается – теряется концентрация, падает производительность, возникает риск принятия неправильных решений.
Хроническая бессонница и вовсе оказывает влияние на весь организм. У человека могут возникнуть раздражительность, нервозность, головные боли, ухудшение памяти и снижение иммунитета. В таких случаях лучше обратиться к врачу.
Продукты, мешающие сну
Часто у человека могут возникнуть временные проблемы со сном, которые появляются, в том числе, из-за неправильного рациона питания, или же употребления в пищу продуктов, которые не способствуют хорошему сну. Чтобы хорошо спать, их лучше исключить из своего рациона.
Кокосовое масло
Лучше всего, если вы замените кокосовое на оливковое масло, в котором есть полезные жиры. Считается, что это в целом качественный продукт. А вот кокосовое масло может негативно отразиться на вашем режиме сна.
Чай
В черном и зеленом чае есть кофеин и теобромин. Из-за теобромина повышается частота сердечных сокращений. Доктора советуют пить травяные чаи, в которых нет тех же кофеина и теобромина, чтобы избежать обоих стимуляторов.
Томатные соусы
В них содержится тирамин – аминокислота, которая может привести к выработке норэпинефрина, который стимулирует мозговую активность. Чтобы поберечь свой сон, лучше употребить в пищу какой-то другой соус.
Шоколад
В шоколаде есть тот же теобромин, который содержится в чае. В белом, к слову, его нет.
Алкоголь
Алкогольные напитки могут расслаблять, но вряд ли обеспечат здоровый и полноценный сон.
Стейк
Еда, в которой есть большое количество насыщенных жиров, плохо влияет на ночной сон. В тех же стейках хватает жиров, и переваривается такое мясо долго и тяжело.
Вода
Можно пить стакан воды перед сном. Но несколько стаканов навредят глубокому сну – можно столкнуться с ночными походами в туалет.
Мороженое
Сахар и насыщенные жиры на ночь лучше не есть. Мороженое можно заменить бананом, к примеру, с другими фруктами или ореховым маслом.
Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать
Продукты с аминокислотой триптофан
Аминокислота триптофан положительно влияет на уровень гормона удовольствия в организме, что отражается на настроении, аппетите и сне человека.
Качество сна должно улучшиться, если человек употребляет перед сном продукты, которые богаты триптофаном:
- Бобовые
- Семечки тыквы
- Грецкие орехи
- Соевые бобы
Больше всего триптофана в оленине, белом мясе курицы, индейки. Ужин с такими видами мяса успокоит вашу нервную систему. Он получится не только сытным, но и низкокалорийным.
Чтобы избавиться от бессонницы, лучше пить ромашковый чай, есть морепродукты, молочные продукты и мед.
Ромашковый чай
Очень часто советуют ромашковый чай тем, кто страдает от бессонницы. Одна чашка может поднять уровень глицина, который действует как успокоительное на нервы и снимает напряжение в мышцах.
Морепродукты
Для хорошего сна можно есть рыбу, особенно – тунец и лосось, которые богаты витамином В6 и принимают активное участие в выработке мелатонина и серотонина.
Источником триптофана для вас станут креветки и лобстеры. Как раз повод порадоваться морским деликатесам, еще и на ночь глядя.
Мед
Продукт содержит натуральный сахар, повышающий уровень инсулина, и позволяющий аминокислоте триптофан быстрее наладить взаимодействие с мозгом. Ложка меда и ромашковый чай обладают оптимальным успокаивающим эффектом.
Молочные продукты
В молочных продуктах есть кальций, которые помогает не только усвоить триптофан, но и выработать мелатонин. Кальций помогает нормализации мышечной активности, а также избавляет от ночных судорог.
Стакан теплого молока на ночь – гарантия крепкого сна. Можно не только успокоиться, но и получить мощный релакс. Особенно если теплое молоко с печеньем. Организм при таком сочетании выбрасывает в организм казоморфин и глюкоморфин – вещества, которые помогают успокаиваться. Однако злоупотреблять таким способом нельзя, чтобы не спровоцировать появление пищевой зависимости.