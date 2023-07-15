Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

Главред расскажет, какие продукты стоит хранить в холодильнике, чтобы их срок годности был дольше.

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Что можно долго хранить в морозилке / коллаж: Главред, фото: pexels

Даже опытные хозяйки не всегда знают, какие продукты неожиданно долго хранятся в морозильной камере. Мы расскажем, как хранить муку на долгий срок и какие продукты лучше убрать в морозильный шкаф для лучшего хранения.

Есть множество продуктов, которые нам привычно хранить в морозильной камере - то мороженое, фрукты, ягоды, лед. Однако некоторые продукты для выпечки также лучше хранятся в морозильной камере, чем в шкафах и холодильнике. В список того, что нужно хранить в морозильнике вошли три продукта для выпечки и не только.

Что можно долго хранить в морозилке

Мы не удивимся, если увидим в морозильном шкафу мороженое или лед, однако удивимся, если там мука. И всё же, на это есть причины. В морозилке можно хранить все виды муки, таким образом этот продукт защищен от горечи и вредителей.

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Также в морозильном шкафу лучше сохранятся сода и разрыхлитель. Однако при одном условии - если будет плотная упаковка. В том случае, если упаковка неплотная - продукты впитают в себя сторонние запахи и испортят выпечку.

И, наконец - дрожжи. Свойства дрожжей гораздо дольше сохраняются тогда, когда хранятся в морозилке.

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