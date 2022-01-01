Что может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Холестерин необходим человеку для того, чтобы быть здоровыми, однако его избыток может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом сообщает портал "Медик Форум". Эксперты из Американской кардиологической ассоциации назвали два продукта, употребление которых поможет в снижении повышенного уровня холестерина.

Такими продуктами являются рыба, богатая полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, повышающие уровень "хорошего" холестерина и снижающие "плохой", и чеснок, в котором присутствуют витамины C и B6, марганец и селен. Кроме того, кардиологи категорически советуют изменить собственный рацион питания, начать вести более активный образ жизни и отказаться от курения для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

"Для того, чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными", — заявили специалисты.

Читайте такжеУченые нашли заметный на руках новый признак опасного уровня холестерина

Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).